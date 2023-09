Barbie e Oppenheimer hanno una cosa in comune, oltre al successo al botteghino e al modo in cui hanno monopolizzato il dibattito durante l’estate. Entrambi i film giocano a immaginare realtà alternative. Barbie lo fa in modo palese. All’inizio del film Barbie e le altre bambole vivono a Barbieland, una società basata sul matriarcato e apparentemente perfetta. Mentre i Ken passano le giornate in spiaggia, le Barbie si godono la loro indipendenza e fanno lavori prestigiosi. Le cose cambiano all’improvviso quando Barbie comincia a sviluppare pensieri umani sulla morte. Le viene in soccorso Barbie stramba, bambola saggia ed emarginata, che le consiglia di andare alla scoperta del mondo reale, dove potrà cercare la soluzione alla sua crisi. In Oppenheimer il regista non costruisce un mondo alternativo ma lascia allo spettatore la possibilità d’immaginare scelte ed esiti storici alternativi, mentre segue i dilemmi scientifici e morali dei protagonisti.

Gli espedienti narrativi di questo tipo non sono certo una novità, ma da qualche anno sembrano diventati quasi l’unica chiave di lettura della società, soprattutto in film e serie tv. Vengono in mente due dei film più interessanti degli ultimi anni: Noi, in cui il regista Jordan Peele immagina un mondo sotterraneo abitato dalle repliche sofferenti e cattive delle persone che vivono in superficie; ed Everything everywhere all at once, in cui la protagonista, un’immigrata carica di impegni, disprezzata dalla figlia e sul punto di lasciare il marito, diventa una supereroina capace di viaggiare nel multiverso. Nel primo film il mondo alternativo è una minaccia, nel secondo un’opportunità. Ma resta il fatto che non siamo mai stati tanto affascinati dall’idea di esplorare mondi diversi dal nostro o versioni diverse di noi. Perché?

Ho trovato la risposta – o meglio tanti tasselli di una spiegazione complessa – leggendo Doppio. Il mio viaggio nel Mondo Specchio, il nuovo libro di Naomi Klein, appena uscito per La Nave di Teseo. Per stile e tipo di racconto è un libro diverso da quelli che hanno reso famosa l’autrice canadese, come No logo (Baldini Castoldi Dalai 2000) e Shock economy (Rizzoli 2007). Klein racconta l’esperienza assurda e straniante di essere scambiata per un’altra persona, di avere cioè un doppelgänger, un doppio. Lo fa in modo scherzoso, a tratti divertente, con gustosi riferimenti ai doppelgänger nella cultura e nella psicanalisi. Ma resta comunque un libro molto politico: partendo dalla propria crisi d’identità, l’autrice descrive il disagio diffuso nella società e lo attribuisce a forme di sdoppiamento che tutti noi viviamo a vari livelli, dalle relazioni personali al rapporto con la tecnologia e la politica. “Il libro non è sul mio doppelgänger”, mi ha detto qualche giorno fa durante una chiacchierata su Zoom. “L’ho usato come una guida per conoscere il suo mondo, come Alice che entra nella tana del Bianconiglio”.

La prima volta

Il doppio di Klein è Naomi Wolf, una scrittrice che negli anni novanta diventò popolare grazie a un libro, Il mito della bellezza (Tlon 2020), in cui sosteneva che gli standard estetici delle società occidentali erano uno strumento di controllo delle donne. Il libro conteneva molte imprecisioni e forzature, ma fu accolto bene da una parte delle femministe e in generale nel mondo progressista. Klein si è accorta per la prima volta di essere scambiata per Wolf intorno al 2011, durante le proteste del movimento Occupy Wall street a New York, negli Stati Uniti. All’inizio la cosa non le dava fastidio e capiva perché tanta gente tendeva a confonderle. Non era solo per il nome: “Sia io sia Wolf abbiamo scritto libri che hanno avuto una buona accoglienza. Entrambe abbiamo i capelli castani che a volte diventano biondi per l’esposizione al sole. Siamo tutte e due di origine ebraica e in quegli anni gli ambiti delle nostre ricerche avevano cominciato ad avvicinarsi”.

Per qualche tempo Klein ha gestito la cosa come una seccatura sopportabile, poi si è accorta che Wolf stava imboccando strade pericolose. Erano gli ultimi anni della presidenza di Barack Obama, quando montava la rabbia populista che poco dopo avrebbe portato alla vittoria di Donald Trump e sui social network cominciavano a dilagare teorie complottistiche di ogni tipo. Il doppio di Klein era convinto che Edward Snowden fosse in realtà una spia, che Washington volesse importare l’ebola negli Stati Uniti per imporre un lockdown di massa e che gli omicidi del gruppo Stato islamico fossero una messinscena organizzata dal governo americano.

La svolta definitiva è arrivata durante la pandemia di covid-19, quando “l’altra Naomi”, come la chiama Klein nel libro, è stata sospesa da Twitter per le sue teorie sulla pericolosità dei vaccini e poco dopo è diventata un’ospite fissa di podcast e programmi tv di estrema destra. A quel punto Klein ha capito che i deliri di Wolf potevano danneggiare seriamente la sua reputazione e, come nella tradizione della letteratura sui doppelgänger, ha cominciato un viaggio alla scoperta del suo doppio.

Spaesamento e crisi d’identità

Il primo stadio di ogni incontro con il proprio doppelgänger è lo spaesamento: “Ci si sente umiliati nell’essere scambiati continuamente con un altro perché si ha la conferma di non essere unici ma intercambiabili. E qualsiasi cosa si faccia per dissipare la confusione in realtà non si fa altro che attirare l’attenzione sul proprio doppio, correndo così il rischio di cementare ancora di più quest’indesiderata associazione nella mente della gente”.

I software alla base dei social network peggiorano il problema. Klein racconta che a un certo punto lo scambio con Wolf era così frequente che anche Twitter ha cominciato a fare confusione. “È così che funziona l’apprendimento automatico delle piattaforme”, scrive nel libro: “L’algoritmo si limita a imparare schemi. Se il mio nome è ripetutamente confuso con quello di Wolf, comincerà a essere suggerito al posto del suo, generando ancora più confusione”.