Gli esperti individuano l’inizio del problema nel 2018, quando la corte suprema ha cancellato una legge federale del 1992 che vietava le scommesse sportive. Il potere di decidere è passato quindi ai singoli stati. Negli ultimi sei anni 38 stati più il distretto di Washington e Porto Rico hanno legalizzato il gioco d’azzardo sportivo, attirati dalla possibilità di avere nuove entrate fiscali per rimpinguare bilanci spesso sofferenti.

Il quadro normativo è tornato a trent’anni fa, ma nel frattempo quel mondo è cambiato molto, soprattutto per il modo in cui si scommette: se un tempo bisognava uscire di casa, camminare per raggiungere una sala scommesse e mettersi in fila per piazzare la giocata, oggi lo si può fare in pochi secondi aprendo un’app sul telefono. Decine di milioni di persone hanno cominciato a farlo negli ultimi anni. I dati sono impressionanti. Secondo l’American gaming association, l’associazione del settore, i ricavi lordi del gioco sono arrivati a 10,9 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 45 per cento rispetto all’anno precedente (i ricavi generati dalle scommesse illegali restano comunque molto più alti, 40,9 miliardi di dollari nel 2023, secondo alcune stime).

I soldi derivati dalle scommesse sono arrivati come una manna anche per le leghe professionistiche, che attraversano un periodo difficile a causa del calo dell’interesse del pubblico per lo sport e, in alcuni casi, per via della riduzione degli introiti derivati dai diritti televisivi. Questo spiega perché le squadre e le tv cercano in tutti i modi di incentivare le scommesse, che diventano uno strumento per far crescere l’interesse per il gioco.

Tutte le leghe principali hanno stretto accordi con siti e app di scommesse. Secondo il Washington Post, l’Nfl, la lega di football americano, ricava 132 milioni di dollari all’anno dalle sponsorizzazioni legate al gioco d’azzardo, in netto aumento rispetto ai 35 milioni del 2018. Gli appassionati sono bombardati da informazioni e consigli sulle quote, una cosa che si comincia a vedere, in scala ridotta, anche sulle emittenti che trasmettono il campionato di calcio italiano. Negli Stati Uniti l’integrazione tra le partite e le scommesse è così forte che le squadre hanno allestito centri scommesse negli stadi e nei palazzetti, e in alcuni casi si può scommettere direttamente sull’app ufficiale delle leghe.