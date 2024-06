Ma non era il caso di Joe Biden. In previsione del confronto con Donald Trump del 27 giugno, il presidente aveva passato un’intera settimana a prepararsi insieme ai suoi collaboratori. Sapeva che per lui la posta in gioco era molto più alta rispetto qualsiasi altro presidente del passato, perché nessuno si è mai presentato alla rielezione con un livello così basso di popolarità, e perché aveva bisogno di una performance solida per far svoltare la sua campagna elettorale (questo peraltro era uno dei motivi che avevano spinto il suo staff a chiedere un dibattito già a giugno, molto prima del solito). Non è andata bene per lui.

È successo più di una volta che un presidente statunitense in carica andasse male nel primo dibattito televisivo contro il suo sfidante. Nel 2012 Barack Obama sbagliò completamente approccio e diede al repubblicano Mitt Romney la possibilità di rimettersi in corsa (Obama tornò sui suoi standard nel secondo dibattito e vinse facilmente le elezioni). Succede di solito perché il presidente, preso dagli impegni enormi che derivano dal suo incarico, non ha molto tempo ed energie mentali da dedicare al dibattito, al contrario dell’altro candidato.

Biden ha detto: “Continuerò a muovermi finché non otterremo il divieto totale di… l’iniziativa totale, in relazione a ciò che possiamo fare con più pattuglie di frontiera e più agenti per l’asilo”. Trump è intervenuto: “Non so davvero cosa abbia detto alla fine della frase. Non credo che nemmeno lui sappia cos’abbia detto”.

Ci sono stati vari momenti d’imbarazzo per il presidente. Come scrive il Washington Post, “Biden ha parlato in vari momenti con voce roca, e priva di vigore. Ha incespicato sulle parole e sulle argomentazioni”. Il momento peggiore, verso l’inizio, è stato quando ha cercato di dire una cosa sull’assistenza sanitaria ma non è riuscito a terminare il suo pensiero prima che finisse il tempo a disposizione. Trump ha capitalizzato questa difficoltà più tardi, quando il dibattito si è spostato sull’immigrazione.

Ha sottolineato la condanne penale di Trump in un tribunale di New York – “L’unica persona sul palco che è stata condannata in questo momento è l’uomo che sto guardando” – e ha citato gli altri processi dell’ex presidente.

Gli unici momenti in cui Biden è sembrato in grado di poter far male a Trump sono arrivati quando il discorso si è spostato sull’assalto al congresso da parte dei sostenitori del candidato repubblicano, il 6 gennaio 2021, e sui problemi con la giustizia dell’ex presidente. Biden ha rinfacciato a Trump le sue affermazioni secondo cui i rivoltosi del 6 gennaio sono perseguitati dalla giustizia, un pensiero contestato dalla maggior parte degli statunitensi.

Trump si è limitato a ripetere che i procedimenti contro di lui sono frutto di un accanimento giudiziario, una posizione sicuramente condivisa dai suoi elettori più fedeli ma che convince poco gli elettori moderati e quelli che non si identificano con nessun partito, cioè le persone di cui sia Trump sia Biden hanno bisogno per vincere le elezioni. I sondaggi condotti dopo la condanna avevano mostrato un calo del candidato repubblicano tra gli elettori indipendenti.

Il candidato repubblicano, che è sembrato molto più a suo agio nell’articolare il suo discorso, ha confermato una volta di più la sua tendenza a fare affermazioni false o molto discutibili. La scelta dei moderatori di non intervenire per smentirlo o riportarlo ai fatti lo ha aiutato (ed è stata criticata da molti commentatori e analisti).

Insomma, la squadra di Biden sperava in un dibattito in cui venissero fuori i limiti di Trump, per poi impostare quel che resta della campagna elettorale come un referendum su Trump. E invece è successo e succederà il contrario: da oggi si parlerà soprattutto delle facoltà mentali di Biden – che nel frattempo, a differenza del suo sfidante, deve anche mandare avanti il paese – e i limiti di Trump sembreranno meno preoccupanti.

Sulla questione per lui più delicata, l’aborto, Trump ha continuato a muoversi su una linea sottile. Sapendo che le posizioni radicali di una grossa fetta della base repubblicana possono costargli molti voti, durante il dibattito si è detto d’accordo con la recente decisione della corte suprema di consentire la distribuzione del mifepristone, uno dei farmaci usati per l’aborto farmacologico.

L’esito dell’elezione sarà determinato soprattutto da come decideranno di votare le persone con opinioni meno solide e infastidite dalla radicalizzazione politica. In questo gruppo c’è tanta gente che non segue con costanza la politica o non la segue per nulla, ma che alla fine andrà a votare. È possibile che il dibattito, visto da decine di milioni di persone, sia stato il loro primo approccio alla campagna elettorale. Non una buona notizia per Biden.

Per sapere se il dibattito ha spostato in modo significativo le intenzioni di voto bisognerà aspettare i sondaggi dei prossimi giorni. Quelli condotti prima del confronto, e dopo la condanna di Trump, indicavano una leggera ripresa di Biden, anche se era dato in svantaggio, di poco, nella maggior parte degli stati in bilico (come Wisconsin, Pennsylvania e Michigan). Il secondo e ultimo dibattito si terrà il 10 settembre, circa due mesi prima del voto.

Una domanda che sentiremo ancora di più nei prossimi giorni: che faranno i democratici? Già durante il dibattito è filtrato il panico dei funzionari e dei politici democratici. Si sta cominciando a parlare diopen convention, cioè di sostituire Biden con un candidato che sia scelto dai delegati del partito durante la convention estiva del partito (a questo punto non c’è tempo di organizzare delle primarie). Ma per arrivare a quel punto serve che Biden si faccia da parte, una possibilità che finora ha rifiutato di prendere in considerazione.