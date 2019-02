Le smart tv sono stupide

Il problema è sorto in maniera misteriosa. Ho acceso la mia smart tv Samsung per guardare la partita di basket dei Golden State Warriors e, dopo circa venti secondi, l’app di Cbs News si è aperta da sola per alcuni secondi in un piccolo rettangolo nell’angolo in alto a sinistra. Poi la tv si è spenta, come succede a volte alle tv, e lo schermo è diventato nero.

La cosa mi ha spiazzato perché non avevo mai usato l’app di Cbs News. Non l’avevo mai installata, né sapevo che esistesse sulla mia tv.

Ho provato a fare le cose più logiche. Spegnere e riaccendere la tv. Non è cambiato niente. Staccare e riattaccare la spina. La stessa cosa. Riavviare il decoder, tanto per provare. Niente. Fare il segno della croce. Controllare se software era aggiornato. Lanciare il telefono. Urlare nel vuoto. Ma. Non. È. Cambiato. Nulla.

Alla fine mi sono affidato alla solidarietà dei consumatori disponibile nei forum in rete. A giudicare dalle risposte indignate di altri possessori di televisione della stessa marca, il problema è cominciato verso lo scorso settembre. Nessuno sa come risolverlo. E dal momento che si tratta di un accordo che l’azienda ha stretto con i produttori di app, non è possibile cancellare l’app dalla televisione.

Benvenuti nell’esaltante nuovo mondo del cord-cutting (la rinuncia ai servizi di pay tv). Per fornire l’amata esperienza over-the-top, le televisioni oggi devono connettersi a internet, usare le app, e funzionare come piattaforme per servizi video tipo Netflix, Hulu, Prime Video, YouTube e Disney+. Invece di guardare attraverso una seconda scatola, come succede per Apple Tv, basta premere tre bottoni e possiamo guardare cose come la serie d’animazione per bambini Octonauts.