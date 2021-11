Sul sito di escursionisti Amud Anan ci viene detto che un posto chiamato La fattoria di Zvi (Hahava shel Zvi) è stato creato nel febbraio 2019. I palestinesi dei villaggi della zona, a nordovest di Ramallah, ricordano che già alla fine del 2018 i coloni hanno cominciato a spingerli fuori delle loro terre. Come ha rivelato Kerem Navot, un’organizzazione della società civile che monitora e fa ricerca sulla politica di accaparramento delle terre da parte di Israele in Cisgiordania, il titolare della fattoria nel 2018 ha ricevuto dal Gran rabbinato di Israele un permesso per allevare bestiame per carne kosher.

Il sito Amud Anan prosegue spiegando (in ebraico): “La fattoria ha una mandria di bestiame da macello. L’obiettivo della fattoria è preservare le terre di Neveh Tsuf (l’insediamento di Halamish) e riscattare la terra”. La descrizione dell’azienda si conclude con questa richiesta: “Saremmo felici di ricevere aiuto da chiunque voglia dare una mano nella tenuta”.

E di aiuto ne riceve, da parte di un’organizzazione chiamata Hashomer Yosh (Il guardiano in Giudea e Samaria, dal nome dell’organizzazione sionista armata attiva tra il 1909 e il 1920), il cui obiettivo dichiarato è “accrescere la sicurezza personale ed economica e ristabilire l’orgoglio nazionale e la fede in agricoltori ed allevatori” in Cisgiordania. È di grande aiuto anche il fatto che l’esercito, l’amministrazione civile e la polizia si rifiutano di applicare la legge e di eseguire gli ordini di demolizione contro la fattoria per la sua costruzione illegale.

La voce dei protagonisti

Nei tre anni dalla comparsa della Fattoria di Zvi lo stesso miracolo accaduto per tutte le altre fattorie e tenute ebraiche violente in Cisgiordania si è verificato anche qui: le autorità non hanno rimosso Zvi Bar Yosef dalla terra palestinese su cui si è stabilito. Equipaggiato di armi e di una notevole quantità di denaro per un uomo relativamente giovane, Zvi e i suoi sostenitori hanno preso il controllo di oltre 2.500 dunam (250 ettari) di terra appartenente ai villaggi di Jibiya, Kobar e Umm Safa, secondo le stime elaborate dall’ong B’Teselem e che compaiono nel suo rapporto Affare di stato: l’appropriazione indebita israeliana di terre in Cisgiordania tramite la violenza coloniale.

Il rapporto è di difficile lettura, anche per chi ha familiarità con l’impresa sionista, il riscatto delle terre e l’espulsione dei palestinesi. Si legge come un libro di storia, se non fosse che tratta del presente. Ma al contrario della storia che noi israeliani abbiamo imparato a scuola, qui nel rapporto apprendiamo dell’appropriazione indebita della terra dalla voce di coloro che sono stati espulsi.