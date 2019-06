La tirannia dei settantenni nel Partito democratico

Come mai solo il Partito democratico, al livello nazionale, subisce la tirannia degli ultrasettantenni? Perché non succede lo stesso tra i repubblicani? Ci si aspetterebbe l’esatto contrario, anche considerando che i democratici si presentano come il partito del progresso e del futuro. L’argomento ha ormai raggiunto lo status mitologico di altre domande senza risposta, come “Cosa c’è dopo la morte”? o “Perché Mick Taylor ha lasciato i Rolling Stones?”.

Oggi chi ha tra i 75 e gli 80 anni è in piena attività, mentre in epoche passate, a quell’età, era molto più probabile trovarsi già da tempo nella tomba. Il ragionamento vale soprattutto per i centri urbani del nordest e della costa atlantica centrale, come dimostra un recente studio sui dati del censimento condotto dall’Associated Press-Norc Center for public affairs research. In particolare, secondo lo studio, l’area di Washington guida la classifica della “partecipazione degli anziani alla forza lavoro”. In sostanza, quest’area geografica abbonda di individui ben oltre l’età pensionabile che in qualche modo continuano a lavorare.

Basta dare un’occhiata ai ranghi del Partito democratico alla camera dei rappresentanti. I repubblicani, per qualche motivo (magari l’attività governativa li annoia più dei rivali, oppure sono ansiosi di monetizzare nel settore privato il loro passato nella sfera pubblica) non hanno lo stesso problema con chi ha più di settant’anni. I deputati repubblicani alla camera sono relativamente giovani (anagraficamente, non certo dal punto di vista delle idee politiche) e sono guidati da un terzetto di età compresa tra i 52 e i 54 anni. Il più anziano all’interno della leadership repubblicana in parlamento è Mitch McConnell di 77 anni (ometto il presidente pro tempore del senato Chuck Grassley, con i suoi 85 anni).

Più anziani della costituzione

L’azienda informatica di ricerca sulla sfera pubblica Quorum ha stabilito che l’età media degli esponenti della leadership democratica alla camera è 72 anni, 24 in più rispetto alla media dei repubblicani. I tre democratici più influenti alla camera (James Clyburn, Nancy Pelosi e Steny Hoyer) hanno rispettivamente 78, 79 e 80 anni, per una sconcertante età complessiva di 237 anni. Questo significa che, in totale, la leadership democratica è più vecchia della costituzione.

La gerontocrazia parlamentare dei democratici, inevitabilmente, si ripresenta nel gruppo di candidati alle primarie per le presidenziali. Il favorito, Joe Biden, ha 76 anni. Bernie Sanders, indicato come principale sfidante di Biden da quasi tutti i sondaggi, ha 77 anni. Sanders e Biden sperano di prendere il posto di Trump, l’uomo più anziano mai eletto alla Casa Bianca, ma comunque più giovane di entrambi. Se Biden o Sanders dovessero vincere le presidenziali e poi ottenere un secondo mandato, saremmo governati da un ottantenne, vent’anni più anziano di quanto lo era Franklin D. Roosevelt quando, dopo aver ottenuto il quarto mandato, morì per l’eccessivo carico di lavoro. Inutile dire che Sanders e Biden sono molto più arzilli di quanto lo fosse Fdr.