Stato d’emergenza Nel frattempo Spagna, Francia, Germania e Belgio potrebbero essere vicini a una seconda ondata, dopo aver registrato un forte aumento dei casi. “Siamo stati particolarmente attenti”, sottolinea Walter Ricciardi, consulente del ministero della salute. “Non abbiamo riaperto le scuole, come invece hanno fatto in Francia. Siamo stati scrupolosi nel tracciamento dei contatti e siamo riusciti a mantenere una buona catena di comando e coordinazione per limitare lo scoppio di nuovi focolai”.

Mascherine, divieti e prudenza

Nonostante gli assembramenti fuori dai bar e le spiagge affollate, nella maggior parte dei casi il distanziamento fisico e l’obbligo di indossare le mascherine sono stati rispettati. I governatori regionali hanno agito velocemente per punire chi non rispetta le regole. In Campania le persone trovate negli spazi chiusi senza la mascherina rischiano mille euro di multa. I veneti che violano la quarantena vanno incontro a pesanti multe o addirittura al carcere.

“Gli italiani prendono molto sul serio la loro salute”, spiega Ricciardi. “Se analizziamo i dati internazionali sull’uso delle mascherine, vediamo che il 90 per cento degli italiani ne indossa una. È una delle percentuali più alte al mondo. Questo aiuta. Stiamo reagendo bene perché ci stiamo comportando bene. Per il momento stiamo avendo successo, ma la cosa più importante è continuare a tenere alta l’attenzione, soprattutto rispetto ai casi che riguardano persone positive che arrivano dall’estero”.

Il governo italiano ha vietato l’ingresso sul territorio nazionale a chi arriva da 16 paesi considerati ad alto rischio, tra cui Bangladesh, Brasile, Cile, Perù e Kuwait. Dalla settimana scorsa le persone che tornano dalla Romania e dalla Bulgaria devono restare in quarantena per 14 giorni. Già in precedenza la regola della quarantena valeva per tutti i viaggiatori in arrivo dai paesi extraeuropei e fuori dall’area Schengen.