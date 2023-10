Il passo successivo era trovare soluzioni capaci d’invertire la tendenza. Nel 1999 il governo si affidò a un gruppo di esperti in medicina e pedagogia, che elaborò delle linee guida per le scuole. Successivamente queste indicazioni vennero riadattate e raccolte in un libretto verde da distribuire agli insegnanti. Il testo insisteva sull’altezza dei banchi (per tenere i libri alla giusta distanza dagli occhi) e sull’illuminazione delle aule; raccomandava esercizi per riposare la vista, compreso un massaggio su certe aree del viso; consigliava di dire ai bambini di scrivere i caratteri più grandi, sfruttando tutto lo spazio sul foglio. E formulava la regola del trenta e del dieci: dopo mezz’ora passata a leggere o a fissare uno schermo, bisogna fare una pausa di dieci minuti e guardare lontano. Purtroppo questi suggerimenti non fermarono l’avanzare della miopia nell’isola. Perché, si sarebbe scoperto dopo, era sbagliato l’approccio.

In una mattina d’estate dei primi anni ottanta centinaia di ragazzi appena diplomati furono convocati a Cheg Kung Ling, una caserma nel centro di Taiwan, per il servizio di leva. La cerimonia di arruolamento cominciò senza intoppi. Ma mentre i ministri dell’istruzione e della difesa pronunciavano i loro discorsi, il sole spuntò da dietro il palco e i rappresentanti del governo furono abbagliati dalla luce riflessa da centinaia di occhiali da vista. Quel momento ispirò una battuta su come scongiurare un’invasione aliena – bastava chiedere agli studenti taiwanesi di guardare in alto – ma soprattutto scatenò la reazione di Taipei, che decise che bisognava fare qualcosa contro la miopia.

Le cause

La miopia è un difetto della vista che fa apparire sfocati gli oggetti lontani. In genere si presenta quando il bulbo oculare è più lungo del normale, per cui la luce converge non sulla retina come dovrebbe, ma leggermente davanti. Più il bulbo oculare si deforma, più la vista da lontano peggiora. Gli oculisti misurano questa distorsione in diottrie, un’unità di misura che indica anche quanto devono essere potenti le lenti per garantire una vista normale: da cinque o sei diottrie in meno si parla di miopia grave, una condizione che interessa circa il 25 per cento dei miopi in tutto il mondo. E il disturbo è progressivo, cresce cioè durante l’infanzia e l’adolescenza per poi stabilizzarsi in età adulta.

Nel tempo sono state formulate le teorie più diverse su cosa può provocare la miopia. Una rimanda ad attività che rientrano nella grande categoria dello “sforzo da vicino”. Ne scriveva nel seicento l’astronomo tedesco Johannes Keplero, che portava gli occhiali. La miopia, insisteva, è associata a un eccesso di lavori come la lettura e la scrittura, che impegnano gli occhi a poca distanza. Nell’ottocento, per limitare questo sforzo e tenere la vista allenata, un altro scienziato tedesco progettò uno strumento, il “myopodiorthicon”, che durante la lettura spostava gradualmente il libro indietro. E un filosofo, Hermann Cohn, diede il suo contributo alla causa con un saggio (L’igiene dell’occhio nelle scuole, pubblicato nel 1883) ricco di capitoli sull’illuminazione dell’ambiente e l’uso di poggiatesta.

In seguito prese piede un’altra teoria, sostenuta dal medico polacco-britannico Arnold Sorsby. Nel 1928 Sorsby aveva scoperto che i giovani ebrei di East London in media vedevano peggio dei loro coetanei non ebrei. All’inizio aveva pensato che il motivo fossero le ore passate sui testi sacri, ma in seguito si convinse che la spiegazione fosse nei geni: la miopia era una condizione che si ereditava, non una malattia da prevenire.