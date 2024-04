Wo zui xihuan de shiwu shi shousi, il mio piatto preferito è il sushi. Lo ha detto la giornalista Louise Matsakis in un video, esprimendosi in perfetto mandarino. Matsakis studia il cinese da pochi anni e le manca ancora molto per parlarlo in modo fluente. Ma nel video pronunciava ogni sillaba in modo impeccabile e nel tono giusto, senza errori o pause imbarazzanti, proprio come farebbe una madrelingua. La voce era morbida ma anche “leggermente aliena”, riconosce lei stessa in un articolo sull’Atlantic.

Aveva usato il software della HeyGen, una startup di Los Angeles, negli Stati Uniti, che permette di creare video deepfake, cioè di ricorrere all’intelligenza artificiale per far dire a persone reali praticamente qualsiasi cosa. Basta caricare una foto del loro volto e un testo, che poi viene abbinato a una voce artificiale e può essere tradotto in più di quaranta lingue. “La grafica di HeyGen ha dei difetti ma la sua resa linguistica è abbastanza buona, tanto che mi chiedo se tutti i miei sforzi per imparare il mandarino non siano sprecati”, scrive Matsakis.

La traduzione automatica non è sempre stata così convincente. Oggi molti non se lo ricordano più, ma i primi strumenti (Google Translate è del 2006) erano piuttosto scadenti: riuscivano a dare un’idea generale, per esempio, di un sito web francese o portoghese, ma spesso non erano in grado di svolgere i compiti più elementari. Nel 2010, nei Paesi Bassi, un mandato di comparizione tradotto dall’olandese al russo con Translate indicò a un imputato di non presentarsi il tribunale, mentre invece doveva andarci. Il grande salto in avanti c’è stato nel 2015, quando Baidu (il principale motore di ricerca cinese) ha reso operativo il suo servizio di traduzione automatica neurale su larga scala. In pochi anni le reti neurali, i sistemi di apprendimento automatico alla base di programmi come ChatGpt, hanno migliorato la qualità della traduzione fatta da una macchina, rendendola decisamente più affidabile.