Per la Bulgaria è stata un’estate politicamente calda: da luglio migliaia di cittadini infuriati si sono riversati nelle strade e nelle piazze di Sofia e di altre grandi città, al grido di “dimissioni” e “in prigione”.

L’attivismo civile si è riattivato fondamentalmente per due motivi. In primo luogo, perché questa mobilitazione è la prima non anticomunista dal 1989. Quell’anno, centinaia di migliaia di persone erano scese in piazza festeggiando la fine del comunismo e rivendicando la possibilità di costruire uno spazio di discussione democratico e una nuova cittadinanza postcomunista.

Il crollo dell’economia, l’iperinflazione e l’incapacità del governo socialista di gestire la crisi avevano provocato una seconda ondata di proteste nel 1997, portando al trionfo l’Unione delle forze democratiche.

La nomina di un oligarca come direttore dell’agenzia nazionale per la sicurezza era stata all’origine della terza ondata di manifestazioni nel 2013. La nomina era stata annullata subito ma le proteste contro il governo di coalizione guidato dal Partito socialista bulgaro (Bsp) si erano protratte per quasi un anno. Quella del 2020, tuttavia, è la prima protesta contro lo strapotere delle élite nello stato postcomunista.

Il secondo motivo fondamentale è che una nuova generazione di attivisti è entrata nello spazio pubblico. Chi sono questi cittadini mobilitati? Questo articolo ne tratteggia le figure a partire dalle loro rivendicazioni, convinzioni, visioni e passioni.

Velti nuovi

Come accade nella maggior parte delle proteste di massa, le manifestazioni in Bulgaria hanno varie sfaccettature. Diverse figure politiche cercano di approfittare dell’enorme energia sprigionata. Alcuni sono esponenti eletti dell’opposizione, come Hristo Ivanov, leader della coalizione liberale Bulgaria bemocratica. Altri sono autoproclamati, come lo scaltro imprenditore Vassil Bojkov (sul quale pendono molti capi d’accusa e autoesiliato a Dubai) e il pittoresco Trio veleno che si presenta come leader delle proteste.

Quest’articolo non è dedicato a loro, bensì ai volti nuovi che stanno emergendo nello spazio pubblico della protesta: giovani e giovanissimi, mobilitati, determinati, impegnati e coinvolti. Sono loro la vera novità, il nuovo capitale civile, i rappresentanti di una nuova cittadinanza che sta emergendo.

Non sono ritratti sociologicamente rappresentativi, ma danno un’immagine del paese. In primo luogo perché la classe politica e la società più in generale si accorgono per la prima volta della loro esistenza, del loro potenziale e della loro forza. Poi perché rappresentano la maggior innovazione politica e civile delle manifestazioni del 2020.

Infine perché, qualunque sarà l’esito delle proteste, la società bulgara sarà cambiata per sempre. Questi giovani manifestano a viso scoperto e dicono apertamente i loro nomi. La piattaforma Voci della protesta (creata dall’osservatorio Politica e cittadinanza) raccoglie le loro istanze, e la maggior parte delle citazioni in questo articolo proviene da lì, oltre che dai loro incontri con l’autrice, che è a sua volta una manifestante.

Trasformazione, e non semplici dimissioni

Le rivendicazioni sono di breve e lungo periodo. L’obiettivo più immediato è inequivocabile e categorico: le dimissioni del primo ministro e del procuratore generale. La retorica è carica d’emozione, e gli inviti alle dimissioni si accompagnano a parole come “vergogna”, “tribunale” e “prigione”. Giovani, ma consapevoli i manifestanti hanno elaborato una strategia degna di nota per ottenere un nuovo contratto sociale, che illustrano attraverso tre mutamenti.

“Mutamento del sistema, non semplice sostituzione”, dice Stefanie, 21 anni, studente a Londra. “Il sistema di governo dovrebbe essere radicalmente mutato”, sottolinea Yoanna, 19 anni e studente della città di Dupnitza. Gergana, 19 anni, un’altra studente di Dupnitza, protesta contro l’oligarchia. Kaloyan, 20 anni, studente di giornalismo, si batte contro le contiguità tra circoli governativi e crimine organizzato. Philip, 20 anni, studente in filosofia, sintetizza: “Contro la violazione dello stato di diritto, contro un potere autoritario, pseudodemocratico e legato alla mafia, contro la politicizzazione di tutte le sfere dell’esistenza, contro lo status quo e contro il conformismo nei confronti dello status quo, che urla semplicemente ‘sono tutti uguali’”.

Nessuna condanna senza riforma della giustizia

Anche prima di assumere l’incarico di procuratore generale, Ivan Geshev aveva scioccato l’opinione pubblica per la sua ignoranza dei princìpi fondamentali dello stato di diritto. Aveva infatti definito “estremisti” i sostenitori della separazione dei poteri. Il procuratore generale è il secondo e fondamentale obiettivo delle proteste, che chiedono una riforma costituzionale del sistema giudiziario: attualmente il procuratore generale è responsabile “solo nei confronti di Dio”, per usare le parole dello stesso Geshev. La riforma della giustizia dovrebbe precedere quella politica. Come sottolinea Ani, 23 anni, redattrice televisiva: “Non importa chi comanda se non esiste una procura generale indipendente che lavora per i diritti delle persone, e non per gli oligarchi e per la mafia”.

Occorre un’alternativa politica

Giovani e senza esperienza, i manifestanti sono politicamente lucidi e si oppongono ai tentativi politici di strumentalizzare e appropriarsi della loro energia : “Non vogliamo il Gerb (il partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria”). Non vogliamo il Bsp. Vogliamo cambiare! Cambiare! (Magdalena, 20 anni, studente d’arte). “Bsp, Mrf (il Movimento per i diritti e delle libertà), Bozhkov, Slavi, Maya, Tsvetanov. Non provate a salire sul carro! Non vogliamo neanche voi. Vogliamo che le proteste portino a un’alternativa” (Nikola, 17 anni, studente di scuola superiore).

I manifestanti sono cittadini ben informati, che fanno una distinzione chiara tra le istituzioni e le persone che le incarnano. Difendono per esempio l’istituzione della presidenza, ma si oppongono ai tentativi di Rumen Radev di trarre vantaggio dal malcontento popolare: “Queste proteste sono a favore della presidenza e contro chi calpesta il principio della separazione dei poteri. Ma per me Radev non è diverso dai nostri attuali governanti, e non voglio che diventiamo pedine della sua strategia politica” (Dafina).

Contro le élite

Le élite si appropriano dello stato e svuotano le istituzioni democratiche, e per calmare la rabbia, il loro unico strumento è il denaro usato nel tentativo di trasformare cittadini consapevoli in individui socialmente deboli. È così che si è articolato finora lo scontro.

L’élite è stata presa in contropiede. La protesta è politica, ma il governo la considera sociale. “Il Gerb è scioccato dal fatto che le persone non protestino per chiedere più soldi o perché abbiamo fame. Scendiamo in piazza per difendere giustizia, stato di diritto e interesse pubblico” (Dimitur, 24 anni, grafico). Alla richiesta di dimissioni:il governo risponde con aiuti sociali, come un piccolo aumento delle pensione. È la risposta, piuttosto inadeguata per una protesta animata perlopiù da giovani, dei partiti nazionalisti della coalizione di governo.

Alcuni partiti d’estrema destra (come Unione nazionale attacco) organizzano tradizionalmente delle campagne di “solidarietà ortodossa” distribuendo piccole somme. Sulla stessa falsariga il governo propone di distribuire denaro pubblico a pioggia. Distribuire denaro pubblico in giro calmerà i manifestanti o li farà arrabbiare ancora di più? Per conoscere la risposta basta scendere in piazza con loro.