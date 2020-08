Ha il volto ustionato e parla con un filo di voce Ahmed Omar, 26 anni, sudanese, uno dei sopravvissuti al naufragio in cui sono morte almeno 45 persone, mentre prova a raccontare l’inferno a cui è scampato. È stato rilasciato dal centro di detenzione di Zuara, in Libia, in cui era stato rinchiuso dopo lo sbarco e può parlare al telefono, un po’ in arabo un po’ in inglese. “Siamo partiti da Zuara alla quattro di notte, dopo diverse ore di navigazione il motore si è rotto. Abbiamo chiamato l’Italia, Malta e la Spagna. Il gps era rotto, non sapevamo esattamente dove eravamo. Vedevamo una piattaforma petrolifera, ma non capivamo dove fossimo”, racconta Omar.

Secondo l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr) e l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), il naufragio del 17 agosto è stato il peggiore dell’anno in termini di decessi lungo la rotta del Mediterraneo centrale, che ormai non è più presidiata da mezzi di soccorso. Sono stati recuperati dodici cadaveri. Secondo la ricostruzione dei 37 sopravvissuti, dopo il guasto al motore l’imbarcazione è stata intercettata da alcuni uomini armati a bordo di un peschereccio, che avrebbero promesso di portarli in salvo in cambio dei loro telefoni, del motore e dei loro soldi. Ma in realtà li avrebbero minacciati e gli avrebbero infine sparato contro.

“Abbiamo incontrato una barca su cui era scritto ‘Captain Salam 181’, a bordo c’erano dei libici e degli egiziani armati. Ci hanno chiesto se avevamo un telefono satellitare con noi, abbiamo detto che l’avevamo, ci hanno detto che se glielo avessimo dato ci avrebbero trainato fino alla costa libica, abbiamo accettato perché eravamo disperati”, racconta ancora il sopravvissuto. “Ci hanno trainati con una corda per quattro o cinque ore, poi ci hanno chiesto di dargli anche il gps, i nostri telefoni e i nostri soldi, ma noi abbiamo detto che non ne avevamo, allora hanno cominciato a minacciare, ci hanno detto che se non gli avessimo dato i soldi ci avrebbero lasciato morire: avevamo finito il cibo e l’acqua”.

Spari sull’imbarcazione

Secondo il sopravvissuto, a quel punto ci sarebbe stata una sparatoria che avrebbe causato l’esplosione del motore dell’imbarcazione e un incendio. Molte persone sarebbero rimaste ferite, altre ustionate e altre ancora sarebbero cadute in acqua, annegando. Dopo qualche ora sono intervenuti dei pescatori libici, che hanno soccorso alcuni dei naufraghi. “Una quarantina di persone sono morte. Siamo stati riportati indietro in Libia, siamo stati incarcerati, alcuni sono stati rilasciati”, conclude il ragazzo, parlando in una videochiamata, affiancato da un altro sopravvissuto di 19 anni, che ha il volto segnato da profonde ustioni. “Non abbiamo ancora visto dei medici”, afferma.

I sopravvissuti ricordano anche i nomi di alcuni scomparsi: Muhammad al Mustafa Adam Fadl, di 16 anni, originario del Darfur, e Abdel Wahab Mohamed Youssef, 23 anni, originario di Al Daein, in Sudan, laureato all’università di Khartoum e autore di romanzi. Gli attivisti libici invece hanno diffuso i nomi di un altro morto: Ayoub Mohamed, un richiedente asilo sudanese.