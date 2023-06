Durante il consiglio dei ministri dell’interno europei, che si è svolto a Lussemburgo l’8 giugno, i 27 paesi dell’Unione hanno trovato un accordo per riformare le procedure di frontiera e la gestione dell’asilo. L’accordo, che ha riscritto la proposta fatta dalla Commissione, ora dovrà essere discusso dal parlamento europeo, che dovrà approvarlo. Le nuove regole, che prenderanno il posto del regolamento di Dublino III, introducono delle quote per il ricollocamento dei migranti. Ecco i punti principali del patto:

Nella trattativa è emersa la contrapposizione tra Italia e Germania, con Roma che spingeva per potere effettuare respingimenti e rimpatri anche verso i paesi di transito, mentre Berlino richiedeva standard più elevati nel definire la sicurezza dei paesi terzi in cui si vorrebbero compiere questi respingimenti.

La fine del diritto di asilo

Il nuovo patto è stato duramente contestato dalle organizzazioni che si occupano di diritti umani. Secondo Gianfranco Schiavone dell’Ics–Consorzio di solidarietà di Trieste, le nuove regole sanciscono “la fine del diritto di asilo” in Europa e sono un attacco allo stato di diritto.

Rimangono in piedi gli squilibri tra i diversi paesi europei: “Un paese può decidere di non prendere neppure un richiedente asilo in cambio del pagamento di una somma di denaro”. Quindi, al di là della retorica, “è una battaglia persa da Roma: aumentano i richiedenti asilo di competenza dell’Italia”, conclude Schiavone.

Inoltre per l’esperto è preoccupante che tutto diventi una procedura di frontiera, una procedura sommaria di esame delle domande di asilo. Si stravolge il concetto di paese terzo sicuro: “La persona di solito può tornare in un paese terzo sicuro solo se ha un legame con quel paese, qui invece si vorrebbe mandare le persone indietro in paesi terzi di transito, in virtù di accordi bilaterali. Ma qui vedo problemi giuridici insormontabili. Vogliamo pagare, per respingere. Ma ci si chiede: è un sistema di diritto o un mercato degli schiavi?”.

Infine, per l’esperto, è preoccupante la procedura che è stata adottata per approvare questo patto: “È stato il consiglio, quindi i ministri dei 27 paesi, a scrivere il nuovo accordo, senza nessun riguardo per la proposta fatta dalla Commissione e senza rispetto per il voto del parlamento”, spiega il giurista.

“È stato proprio un modo di affermare che i governi dei diversi paesi sono quelli che decidono, svuotando le altre istituzioni europee. Il messaggio è quello che il parlamento non conta niente, perché hanno proposto un testo estremista e provocatorio, senza nessun tentativo di compromesso. A questo punto c’è da chiedersi cos’è l’Europa: l’Unione europea non esiste, se basta fare una riunione dei ministri. Non dovrebbe essere qualcosa di diverso?”, chiede Schiavone.

Per il giurista Fulvio Vassallo Paleologo l’intesa è “una scatola vuota” se si pensa alla mole delle normative (dal regolamento frontiere Schengen alla direttiva 2008/115/ CE sui rimpatri) che dovrebbero essere modificate per approvare definitivamente quanto si è deciso a Lussemburgo e al poco tempo che manca alle prossime elezioni europee. “Inoltre la spaccatura tra i paesi di Visegrád e i conservatori, a cui appartiene anche Giorgia Meloni, non lasciano presagire risultati definitivi nel breve periodo”, afferma Vassallo Paleologo.

Secondo Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell’Arci, con le nuove norme si erode il principio di non respingimento, uno dei princìpi fondamentali della Convenzione di Ginevra sui rifugiati: “Se possiamo respingere verso paesi che ciascun governo europeo può decidere essere sicuri chiunque arrivi alle nostre frontiere, abbiamo di fatto cancellato con un colpo di spugna ogni possibilità di chiedere asilo in Europa”.

“Il principio è quello applicato con la Turchia: paghiamo qualsiasi dittatore per fare il lavoro sporco che noi non possiamo fare, perché in Europa vigono leggi che tutelano le persone e ci sono giudici che le fanno applicare”, afferma Miraglia. “Finora ci siamo limitati a pagare Erdoğan per impedire alle persone di arrivare in Europa. Se passa il principio contenuto in questo terribile accordo, potremo anche rimandare in Turchia gli afgani e i siriani”.