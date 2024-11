Il 22 ottobre l’attivista curdoiraniana Maysoon Majidi è stata scarcerata dopo dieci mesi di reclusione: era stata arrestata il 31 dicembre 2023 con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, in seguito a uno sbarco di persone migranti partite dalla Turchia e arrivate in Calabria.

“Mi sento meglio, ma ci vuole tempo, non devo dimenticare. Io non mi sono sentita sola ma ci sono tantissime persone detenute. Vivono in celle chiuse, bisogna aiutarli, tutti. Chi è fuori deve aiutare chi è recluso ad avere giustizia. Il mio sogno è che tutti siano liberi”, ha detto Majidi, dopo la scarcerazione. Il tribunale di Crotone ha deciso di liberarla accogliendo l’istanza presentata dal suo avvocato, Giancarlo Liberati, sulla base delle dichiarazioni presentate da alcuni testimoni nel corso dell’udienza, che hanno fatto venire meno gli indizi di colpevolezza a carico dell’attivista.

L’udienza finale del processo è prevista il 27 novembre, quando l’attivista potrebbe essere assolta in maniera definitiva dall’accusa di essere una “scafista”. La vicenda dell’attivista è particolarmente emblematica ed è stata seguita con attenzione dalle associazioni che si occupano della difesa dei diritti umani, in particolare da A buon diritto. Majidi, infatti, è stata accusata di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, reato per cui è prevista una pena da sei a sedici anni di carcere in Italia, mentre, nel suo paese rischia la vita per la sua attività in favore delle donne e della minoranza curda.

All’inizio di gennaio 2024, Majidi è stata rinchiusa nel carcere di Castrovillari, accusata in base a due testimonianze raccolte da un interprete afgano, tra i più di settanta migranti a bordo dell’imbarcazione arrivata in Calabria. Secondo l’accusa, Majidi avrebbe aiutato il capitano, il turco Ufuk Akturk, che tuttavia ha negato il coinvolgimento della donna. Lo scorso luglio Majidi ha anche scritto una lettera al presidente della repubblica e ha intrapreso uno sciopero della fame per protestare contro la sua reclusione. “Il mio arresto e la mia detenzione credo che siano non solo un’ingiustizia, ma un’ombra sulla tutela di quei diritti umani che l’Italia ha sempre affermato”, ha scritto nella lettera.