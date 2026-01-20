Tutela delle forze dell’ordine in servizio È il cosiddetto scudo penale. Il pubblico ministero non provvede all’iscrizione degli appartenenti alle forze dell’ordine nel registro delle notizie di reato quando il fatto è stato compiuto in presenza di una giustificazione, per esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità. Inoltre, si prevede la tutela legale per il personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le polizie straniere presenti sul territorio nazionale avranno maggiore libertà di portare e usare armi.

Blocco navale È prevista la possibilità d’interdizione di durata non superiore a trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta e fino a un massimo di sei mesi, dell’attraversamento del limite delle acque territoriali, “nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale”. La minaccia è intesa come “rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale, pressione migratoria eccezionale, tale da compromettere la gestione sicura dei confini, emergenze sanitarie di rilevanza internazionale ed eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza”. L’interdizione è disposta con una delibera del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno. I migranti a bordo di imbarcazioni sottoposte al divieto possono essere condotti anche in paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato accordi, che ne prevedono l’assistenza, l’accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, dove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell’asilo, anche ai fini del rimpatrio nel paese di appartenenza. Sono previste sanzioni in caso di violazione.

Espulsioni e rimpatri Si prevede la possibilità di consegnare allo stato di appartenenza la persona la cui permanenza in Italia possa “compromettere la sicurezza o l’integrità delle relazioni internazionali e diplomatiche dello stato”. Inoltre, all’interno del codice penale, ci saranno disposizioni che consentiranno “l’espulsione dello straniero da parte del giudice, anche nei casi di condanna per gravi delitti”.

Ricongiungimenti familiari per gli stranieri, minori stranieri non accompagnati, permessi di soggiorno Si restringono le categorie di familiari per i quali si può chiedere il ricongiungimento. Per esempio ci sarà l’obbligo di trascrizione in Italia del matrimonio contratto all’estero. Sono esclusi i figli maggiorenni a carico in condizioni d’invalidità totale. E lo sono anche i genitori a carico se sono senza figli nel paese di origine o se hanno più di 65 anni. È prevista la sostituzione del parametro reddituale, oggi legato all’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare, con quello previsto per accedere al gratuito patrocinio. Saranno più restrittive le condizioni di reddito necessarie per chiedere il ricongiungimento, quindi sarà necessario dimostrare di guadagnare di più di quello che è richiesto al momento.Per i minori stranieri non accompagnati viene modificata la cosiddetta legge Zampa e si abbassa da 21 a 19 anni l’età fino alla quale il ragazzo straniero può fruire del percorso di accoglienza. Ulteriori disposizioni riguardano i rimpatri volontari assistiti e la nomina del tutore. L’ingresso e soggiorno per motivi di studio per minori stranieri sarà consentito solo per ragazzi che hanno più di quattordici anni.

Paese terzo sicuro È introdotta nell’ordinamento la nozione di paese terzo sicuro.