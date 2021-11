Quando toccherà a me morire, voglio andarmene in pace nel sonno, come mio nonno. Non urlando di terrore, come i passeggeri a bordo del suo autobus. Se avete riso a questa battuta è perché nel vostro cervello sono accadute tre cose in rapida successione. Primo, avete individuato un’incongruità: avevate immaginato mio nonno che giaceva in pace nel suo letto, ma poi vi siete resi conto che in realtà stava guidando un autobus. Secondo, avete risolto l’incongruità: mio nonno si è addormentato al volante. Terzo, la regione del vostro cervello denominata giro paraippocampale vi ha aiutato a capire che non dicevo sul serio, perciò vi è venuto da ridere. E tutto questo vi ha fatto provare un po’ di gioia.

Mi rendo conto che dopo questa analisi probabilmente non starete più ridendo. “L’umorismo può essere sezionato, come una rana”, osserva lo scrittore E. B. White, “ma muore durante il processo e le viscere risultano repellenti per chiunque non abbia una pura mente scientifica”. Mi sembra giusto. L’umorismo è però un affare serio per quello che riguarda la felicità, e coltivare la capacità di trovare dell’umorismo nella vita, anche nei momenti più bui, può essere il segreto che ci protegge dalla disperazione.

I ricercatori hanno teorizzato che il senso dell’umorismo è composto da sei variabili fondamentali: l’abilità cognitiva di creare o capire le barzellette, la capacità di apprezzare e divertirsi per una barzelletta, schemi comportamentali di scherzare e ridere, un temperamento allegro o spiritoso, un atteggiamento scanzonato nei confronti della vita e il ricorso all’umorismo come strategia di fronte alle avversità. Avere senso dell’umorismo può quindi voler dire essere divertenti o apprezzare le cose divertenti.

Positivo o negativo

Consumare umorismo dà gioia e allevia le sofferenze. In una ricerca del 2010 pubblicata sul Journal of aging research, i ricercatori hanno somministrato per otto settimane a un gruppo di anziani una “terapia umoristica” fatta di barzellette quotidiane, esercizi di risate, storie divertenti e così via. Un gruppo di controllo non ha ricevuto la stessa terapia. Alla fine dell’esperimento le persone nel primo gruppo riferivano di sentirsi nel 42 per cento dei casi più felici rispetto all’inizio. Erano per il 35 per cento più felici rispetto al secondo gruppo e avevano avvertito una diminuzione della sensazione di dolore e solitudine.

È tuttavia importante fare attenzione al tipo di umorismo che si consuma e si condivide. L’umorismo può essere positivo se non è finalizzato a sminuire o danneggiare gli altri, o quando si ride di se stessi. Può anche essere negativo se attacca gli altri o se viene usato per sminuire se stessi. L’umorismo positivo è associato all’autostima, all’ottimismo e alla soddisfazione nella vita, e a una diminuzione di depressione, ansia e stress. L’umorismo negativo segue uno schema contrario: può generare benessere nell’immediato, ma acuisce l’infelicità.