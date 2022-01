Attenzione: questo articolo contiene diversi riferimento al metaverso, un termine alla moda estremamente fastidioso che persone estremamente fastidiose adorano seminare qua e là, di solito assieme a “blockchain” e “ntf”. Se siete più o meno come me, leggendo la parola “metaverso” potreste sentirvi morire dentro, perciò voglio prepararvi. Questo articolo contiene molti riferimenti anche alle molestie sessuali perché, come era prevedibile, il metaverso è già diventato uno dei tanti luoghi particolarmente ostili alle donne.

All’inizio di dicembre Meta (la holding che si chiamava Facebook fino a ottobre 2021, quando Mark Zuckerberg ne ha cambiato il nome con una mossa a effetto, nel tentativo di distrarre la gente dai problemi di pubbliche relazioni dell’azienda), ha aperto la piattaforma di realtà virtuale Horizon worlds a tutte le persone che hanno più di 18 anni negli Stati Uniti e in Canada. Horizon worlds è il primo grande passo di Meta verso la costruzione di una nuova versione di internet nota con il nome di metaverso, dove i mondi fisici e digitali si incontrano. Il vostro avatar se ne può andare in giro insieme a un massimo di altre venti persone con cui è possibile giocare, intrattenersi e costruire ambienti digitali su misura. E anche molestare le persone. Il mese scorso una beta tester ha riferito a Meta di essere stata palpeggiata casualmente da uno sconosciuto su Horizon worlds. Ha poi postato su Facebook l’esperienza vissuta come appartenente al gruppo di prova della versione beta di Horizon worlds.

“Le molestie sessuali non sono uno scherzo sull’internet normale, ma la realtà virtuale aggiunge un ulteriore livello che rende l’evento ancora più intenso”, ha scritto. “Ieri sera non solo sono stata palpeggiata, ma c’erano altre persone che appoggiavano questo comportamento…”.

E qual è stata la risposta di Meta? Un po’ di disinvolta colpevolizzazione della vittima. Dopo un processo di revisione interna ha concluso che la beta tester avrebbe dovuto usare uno strumento chiamato “Zona sicura” che gli utenti possono attivare se si sentono minacciati. Lo strumento di fatto ti relega in una bolla protettiva e impedisce alle persone di interagire con te finché non esci dalla bolla. È l’equivalente digitale di dire alle donne che se non vogliono essere molestate mentre camminano per strada dovrebbero restarsene a casa. La cara vecchia misoginia con una nuova confezione adatta all’era digitale.

Nel dna

Ma insomma, cos’altro potevamo aspettarci da Meta? Ricordiamoci che Facebook è nato come “Facemash”: uno strumento con cui gli studenti potevano dare un voto alle loro compagne. La misoginia è nel dna dell’azienda e nel corso degli anni sembra essere cambiato davvero poco. Non ho certo bisogno di dirvi che l’azienda è stata più volte criticata per aver ignorato misoginia e molestie sessuali sulla piattaforma. È recente la notizia che Dani Lever, manager della comunicazione a Facebook, lavorava per Andrew Cuomo e ha aiutato l’ex governatore dello stato di New York caduto in disgrazia a gettare fango su Lindsey Boylan, una donna appartenente al suo staff che lo aveva accusato di molestie sessuali. “Secondo me ci sono gli estremi per colpevolizzare la vittima, ha scritto Lever riferendosi a Boylan in un messaggio reso pubblico dall’ufficio del procuratore generale di New York.

Le molestie sessuali negli spazi digitali sono un problema fin dalla nascita di internet. Tuttavia, come ha osservato la beta tester che è stata palpeggiata su Horizon worlds, la natura immersiva della realtà virtuale aggiunge una dimensione del tutto nuova alla violenza. Il senso della realtà virtuale è far credere al vostro cervello che il vostro corpo sta effettivamente sperimentando una determinata cosa. Non devo essere certo io a dirvi quanto questo potrebbe diventare orribile in relazione alle molestie online. Eppure sono ancora in tanti a liquidare o sminuire senza starci troppo a pensare il concetto dell’abuso virtuale, solo perché non sono coinvolti corpi “reali”. Inoltre le normative sono meno aggiornate delle innovazioni e le molestie nella realtà virtuale ricadono in una zona grigia dal punto di vista legale. Come sottolinea la Mit Technology Review, non c’è neppure “un organismo esplicitamente responsabile dei diritti e della sicurezza di chi partecipa a qualsiasi cosa online, e meno che mai nei mondi virtuali”. Quelli come Zuckerberg vogliono farci pensare che il metaverso è il futuro, ma è solo un posto nuovo per vecchi problemi che nessuno sembra voler risolvere.)