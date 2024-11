1. Sto per intervistare Youssou N’Dour. Sono seduto negli studi della sua emittente televisiva

2. Questa settimana a Dakar hai imparato a controllare la respirazione nuotando nell’Atlantico, il bagnino ti ha mostrato come trascorre le giornate sulla spiaggetta di sassi vicino a Magicland, lungo la Corniche.

3. Sei pronto per l’intervista?, mi ha chiesto Koyo Kouoh in macchina mentre andavamo a Pointe des Almadies.

4. Chiudo gli occhi e immagino una versione kenioide della storia di Youssou N’Dour e di come ha incontrato Neneh Cherry.

5. Youssou N’Dour è nato nel villaggio di Balafon, in Senegal, nel 1959, qualche settimana dopo la grande siccità arrivata dopo la morte di un grande marabout, Issa Sall. La sua era una famiglia di grandi cantanti, grandi vasai. Youssou era un bravo musulmano, un bravo cristiano. A scuola s’impegnava molto e, anche se non era il più brillante della classe e non riusciva a pronunciare come si deve la “r” francese, il preside gesuita, padre Yves Après, lo considerava diligente e svelto nell’assimilare qualunque dolore o castigo gli venisse somministrato dalla scuola. Era coerente.

6. Dopo il diploma in conservazione del suolo padre Après lo raccomandò per una borsa di studio in Francia, finanziata dal governo francese e da una famiglia franco-senegalese chiamata Du Pain, che fornisce il grano per le decine di milioni di baguette vendute ogni mattina e ogni sera in tutta l’Africa francofona.

7. 1986. Il giorno prima della partenza per Parigi, il nonno di Youssou N’Dour uccide la sua ultima capra e gli compra un nuovo boubou azzurro, appena lavato e stirato con del nuovo Franco-Dash azzurro.

8. Mamadou, proprietario dell’unico pickup del villaggio, porta gli abitanti del villaggio all’aeroporto di Dakar. Così Youssou N’Dour arriva a Parigi per studiare informatique pour le développement de la région du Sahel indossando ancora l’abito della laurea all’università Léopold Sedar Senghor e portando tre boubou nella valigia (uno per le occasioni speciali, due per tutti i giorni). Il suo bagaglio a mano è una ventiquattrore di pelle comprata da suo zio nel 1956 quando studiava in Marocco, e in questa ventiquattrore ci sono tutti i suoi attestati, il certificato di vaccinazione per la febbre gialla, un album di foto e qualche gris-gris.

9. Il giovane Youssou va matto per Dolly Parton e Johnny Hallyday, che ascolta su Radio-France Afrique. Nel suo villaggio è considerato un figo.

10. Ha appena passato la dogana, il viso gli brucia per l’umiliazione dopo che un agente della dogana martinichese lo ha preso in giro facendo battute sgradevoli sul suo accento francese. Lo prende in giro perché indossa l’abito della laurea. Va a cambiarsi nel bagno degli uomini e mette il suo nuovo boubou. Al ritiro bagagli si gira e colpisce maldestramente una signora, che perde l’equilibrio e cade, ansimando “TESTA DI CAZZO, CHE CAZZO FAI”.

11. Youssou è degno figlio di sua madre. Il suo corpo è stato allenato a muoversi con grazia e affabilità in ogni circostanza della vita sociale. Per questo il suo boubou non si spiegazzerà mai. Per questo non c’inciamperà mai sopra rovinando stoffe di qualità. Per questo suo cugino lavora come capo ufficio alla Banca per lo sviluppo africano ad Abidjan.

12. Neneh, i cui braccialetti di cuoio e argento sono sparsi per terra, alza lo sguardo e lì, vicino al naso, sente l’odore del cotone appena stirato, guarda e vede due sottili ginocchia blu polvere piegate, e due mani scure che stringono i suoi bracciali con le borchie, alza lo sguardo e vede una cosa che non ha mai visto così vicino a sé in uno spazio pubblico: occhi grandi, buoni e mortificati. Youssou ha gli occhi lucidi.