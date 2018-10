Programmatori che programmano il loro licenziamento

Nel 2016 su Reddit è comparsa una confessione anonima: “Negli ultimi sei anni non ho fatto praticamente niente al lavoro”. Piuttosto tiepida come confessione, direte voi. Il fatto è che questo programmatore, che si è firmato come FiletOFish1066, ha detto di lavorare per una grande azienda tecnologica, e che quando diceva “niente”, intendeva dire proprio niente di niente.

Dopo otto mesi come addetto ai controlli di qualità aveva automatizzato completamente la sua attività. “Non scherzo. Per quaranta ore alla settimana, vado a lavoro, gioco a League of legends nel mio ufficio, navigo su Reddit e faccio tutto quello che mi pare. Negli ultimi sei anni avrò lavorato sì e no una cinquantina di ore”. Quando i suoi capi si sono resi conto che in cinque anni aveva lavorato meno di quanto i programmatori della Silicon valley facciano in una settimana, lo hanno licenziato.

Il racconto è diventato virale nei forum tecnologici della rete, costringendo alla fine il protagonista a cancellare non solo il post, ma anche il suo account.

Più o meno un anno dopo, qualcuno (o qualcuna) con il soprannome di Etherable ha posto un quesito su Stack Exchange, uno dei più importanti forum per programmatori della rete: “È poco etico da parte mia non dire al mio datore di lavoro che ho automatizzato il mio lavoro?”. Il programmatore (o la programmatrice) ha raccontato di aver accettato un lavoretto di programmazione che si era rivelato “un semplice inserimento di dati” e di aver messo a punto uno script che aveva automatizzato l’intera attività. A quel punto, “quello che prima richiedeva un mese di lavoro, adesso poteva essere svolto in dieci minuti”. Il lavoro era a tempo pieno e includeva dei benefit, tra cui la possibilità di lavorare da casa. Il programma dava risultati quasi perfetti: agli occhi dei dirigenti, il lavoro era svolto in modo impeccabile.

Dal post è nato un acceso dibattito. I commentatori si dividevano tra chi pensava che Etherable stesse truffando – o quanto meno ingannando – il suo datore di lavoro e chi pensava che avesse solo trovato un modo intelligente per svolgere il suo lavoro. Etherable non ha mai risposto alla discussione. Forse per paura dell’attenzione suscitata dai mezzi d’informazione di tutto il mondo che avevano riportato la sua storia, l’utente è svanito, lasciando questo unico contributo al dibattito su chi è responsabile dell’automazione del lavoro.

La si può definire automazione di se stessi, o autoautomazione. In un momento in cui lo spettro dell’automazione perseguita i lavoratori, alcuni programmatori solitari dimostrano che la minaccia può diventare una manna dal cielo se la gestiscono da soli, con o senza la consapevolezza dei loro datori di lavoro. Poiché sia FiletOFish1066 che Etherable hanno postato in modo anonimo e sono spariti subito dopo, non è stato possibile raggiungere nessuno dei due per avere un commento. Le loro storie, però, dimostrano che sul posto di lavoro l’automazione può arrivare da vie diverse, ed essere guidata dai dipendenti invece che dai loro capi.