È noto come scandalo dei “falsi positivi”: durante il conflitto interno della Colombia i soldati uccidevano i civili presentandoli come guerriglieri caduti in combattimento. Secondo la Giurisdizione speciale per la pace (Jep), un tribunale che indaga sui crimini commessi durante il conflitto armato, le vittime civili di questa pratica sono state 6.402 tra il 2004 e il 2008. L’obiettivo dei soldati era migliorare i dati sulla lotta alle organizzazioni guerrigliere in modo da ottenere alcuni benefici, come giorni di riposo in più e onorificenze.

Per anni il collettivo Madres de falsos positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), formato dalle madri dei civili uccisi, ha cercato di ottenere giustizia per i propri figli, bussando a decine di porte che non sono mai state aperte. Poi lo scorso ottobre il presidente Gustavo Petro ha chiesto perdono ai familiari delle vittime a nome dello stato e, insieme al collettivo di donne, ha autorizzato la creazione di un’opera commemorativa che sorgerà nell’Estación de la Sabana, nella capitale Bogotá. S’intitolerà Un monumento posibile: 6.402 razones para no olvidar, un monumento possibile: 6.402 ragioni per non dimenticare, e sarà realizzata dalle madri stesse. Con quest’opera, hanno spiegato le donne alla rivista colombiana Cambio, vogliono mantenere vivo il ricordo dei loro figli e di quello che gli è stato fatto, creando uno spazio artistico che rimanga in eredità a tutta la società.