Dopo i recenti massacri di giovani avvenuti recentemente in due regioni della Colombia (cinque a Cali e otto a Samaniego, rispettivamente l’11 e il 15 agosto), si è diffusa la sensazione che il paese sudamericano stia tornando al suo passato segnato dalla violenza. Nonostante il governo di Iván Duque sostenga che quest’anno il numero degli omicidi sia più basso dell’11 per cento rispetto al 2019, le organizzazioni internazionali denunciano omicidi di massa e attentati ai leader dei movimenti sociali nelle zone rurali.

L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Unhchr) ha richiamato il governo colombiano affinché “intraprenda tutte le azioni necessarie per porre fine a questa violenza”. Secondo dati dell’Onu, durante il mandato di Duque (cominciato il 7 agosto 2018) sono stati compiuti almeno 69 massacri, più altri sette casi su cui si sta indagando.

Jorge Restrepo, direttore del Centro di risorse per l’analisi dei conflitti (Cerac) esamina la situazione della sicurezza nel paese, individuando alcuni tratti salienti. “Al livello urbano, in linea generale, c’è stato un miglioramento sostanziale favorito dalla quarantena, e il numero di omicidi è calato come mai prima negli ultimi tre anni”, dichiara l’analista.

Forze militari fuori controllo

Il governo si fa forte di questo dato e della riduzione del numero di sequestri e delle estorsioni, ma gli osservatori come Restrepo segnalano che si tratta di effetti positivi successivi al conflitto, derivanti dall’accordo di pace tra le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) e il precedente governo di Juan Manuel Santos. Certo, chiarisce Restrepo, “se da un lato si assiste a questo miglioramento della sicurezza dei cittadini, dall’altro aumentano le violenze politiche, le dispute e si intensifica il conflitto con la guerriglia dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln)”, riferendosi agli omicidi di difensori dei diritti umani e di ex combattenti delle Farc, soprattutto nei villaggi lasciati dalla guerriglia.

La risposta del governo di fronte a qualsiasi attacco o massacro è un maggior dispiegamento di militari, soprattutto in regioni come quelle di Catatumbo, Cauca o Nariño, particolarmente colpite dai gruppi armati. Complicano il quadro nuovi gruppi di ribelli e di bande paramilitari che dopo l’accordo di pace hanno cominciato a contendersi il controllo delle vie del narcotraffico e di altri commerci illegali.

Già le forze armate avevano subìto un netto calo di credibilità, ma ora hanno raggiunto il punto più basso, come mai da vent’anni a questa parte.

Alcuni sondaggi realizzati da Invamer Gallup hanno rivelato come nello scorso giugno il favore nei confronti delle forze militari sia diminuito di 37 punti raggiungendo il 48 per cento; è un dato significativo per una delle istituzioni più importanti in un paese che ha trascorso oltre cinquant’anni in guerra con le Farc. I successivi scandali, le denunce riguardo la corruzione dei vertici militari, le esecuzioni di massa e, più di recente, l’apertura di indagini a carico di più di 70 militari per casi di violenza sessuale su minori, sono stati un altro colpo per l’istituzione guidata dal presidente in quanto comandante in capo delle forze armate.

I piani di spionaggio e di controllo operati segretamente dall’esercito su giornalisti e politici dell’opposizione, e scoperti all’inizio del 2020, hanno avuto un’eco internazionale. Recentemente, il rappresentante statunitense Jim McGovern ha presentato un progetto di legge per porre delle condizioni agli aiuti finanziari destinati da Washington alla Colombia, a causa dei controlli illeciti messi in atto. E la rappresentante dei democratici statunitensi Alexandria Ocasio-Cortez ha presentato una mozione affinché il governo di Donald Trump blocchi il finanziamento del dipartimento della difesa per la fumigazione aerea delle piantagioni di coca in Colombia “a meno che il governo colombiano non dia prova di stare agendo nel rispetto delle leggi nazionali e locali”.

Declino in tre fasi

Per il senatore colombiano Roy Barreras – che lo scorso novembre ha denunciato l’esercito per aver occultato la morte di otto minorenni in un bombardamento contro i guerriglieri dissidenti, spingendo alle dimissioni l’allora ministro della difesa Guillermo Botero – il peggioramento nelle forze armate è legato alla mancanza di una guida da parte del presidente, che le ha politicizzate e distolte dall’obiettivo di ottenere il controllo del territorio. “Le forze militari sono composte da mezzo milione di persone, sono apolitiche e non belligeranti. Non è quindi colpa dei militari se sono mal gestiti da un leader che li porta in guerra anziché verso la pace o da un capo di governo inetto che gli fa perdere il controllo del territorio. La responsabilità è del governo che non svolge bene il suo compito di guidarli”, ha dichiarato Barreras.