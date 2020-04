Questa selezione non esaustiva di film in lingua originale, sottotitolati in inglese, propone di avvicinarsi a conflitti conosciuti, come la guerra in Iraq o in Libano, o alla tragedia dei campi profughi attraverso storie personali forti, originali e spesso anche divertenti. Abbiamo per una volta la possibilità di immergerci in narrazioni lunghe, agli antipodi da quelle notizie flash che troppo spesso mascherano mondi affascinanti e complessi.

Il cinema del Medio Oriente ha prodotto negli ultimi anni opere indipendenti di altissima qualità, che raramente in Italia si possono vedere fuori del circuito dei festival. Le più importanti istituzioni cinematografiche in Palestina, Libano o Iraq, oltre ad alcuni collettivi di registi indipendenti della regione, in questi tempi d’isolamento offrono film da vedere online.

Homeland: Iraq year zero di Abbas Fahdel (Iraq 2015)

Porta lo stesso titolo ma è anche il perfetto antidoto della serie statunitense, capolavoro di orientalismo e di cliché, dove gli iracheni servono solo da sfondo all’intrigo americano. Fahdel in questi giorni ha reso disponibile il suo incredibile affresco della società irachena (ha girato per 17 mesi con la famiglia e gli amici), che ha ricevuto innumerevoli premi alla sua uscita nel 2015 ed è inedito in Italia. Il film è un piccolo capolavoro, con tempi di narrazione che ben si adattano a questo periodo di isolamento: la pellicola è divisa in due parti, prima e dopo l’invasione statunitense dell’Iraq, per un totale di cinque ore. La camera di Fahdel ci porta sulle rive dell’Eufrate, con i bambini che guardano i video di Saddam Hussein, a casa dei suoi amici che festeggiano compleanni, discutono di politica o di vita e aspettano la guerra. E in queste cinque ore il regista riesce a demolire venticinque anni di rappresentazioni distorte dell’Iraq e degli iracheni.

Disponibile fino al 20 aprile su Vimeo

Amreeka di Cherien Dabis (Stati Uniti, Canada, Kuwait 2009)

Il Palestine film institute, l’ente responsabile per il finanziamento, la conservazione e la promozione del cinema palestinese, propone come film della settimana Amreeka (America) di Cherien Dabis, che segue una madre single palestinese e il figlio adolescente mentre emigrano in una piccola città dell’Illinois durante l’invasione statunitense dell’Iraq nel 2003. Affrontano razzismo, discriminazione e disoccupazione. Il film ha ricevuto il premio Fipresci per la critica a Cannes nel 2009 ed è stato votato come uno dei dieci film indipendenti più importanti di quell’anno dal National board of review statunitense. Inoltre, l’interpretazione della grande attrice palestinese Hiam Abbas è molto commovente.

Disponibile fino al 15 aprile sulla Palestinian film platform

A perfect day di Joanna Hadjithomas e Khalil Joreige (Libano 2006)

Aflamuna (i nostri film) è l’iniziativa di un collettivo libanese di registi e istituzioni cinematografiche arabe, guidata da Beirut DC, un’organizzazione che dal 1999 promuove la creatività cinematografica nella regione. Aflamuna offre gratuitamente alcune delle opere indipendenti del cinema arabo contemporaneo. I titoli cambiano ogni 15 giorni. Fino al 22 aprile è disponibile A perfect day, il secondo film di una delle più importanti coppie di artisti libanesi, Joanna Hadjithomas e Khalil Joreige. Il “giorno perfetto” consiste nelle 24 ore di vita di Malek nella Beirut di oggi. Malek soffre di apnea notturna e tende ad addormentarsi non appena si ferma. È riuscito a convincere sua madre a dichiarare ufficialmente la morte del marito, rapito 16 anni prima durante la guerra civile. Il presente di Beirut, tra bar e discoteche, offre a Malek un incontro con Zeina, l’ex fidanzata, e la possibilità di una seconda possibilità per il loro amore. Una storia di fantasmi difficili da scacciare in una Beirut festiva e forzatamente spensierata.

Disponibile fino al 22 aprile su Aflamuna