Le elezioni per il nuovo sindaco e per i nuovi presidenti dei municipi di Roma si terranno tra la primavera e l’estate 2021, perciò la questione romana è tornata al centro del dibattito pubblico.

La gara elettorale è entrata nel vivo, almeno stando alle diverse autocandidature. Quella dell’ex ministro e leader di Azione Carlo Calenda ha suscitato reazioni contrastanti nel campo del centrosinistra; il Partito democratico non ha un suo candidato ufficiale, non si sa se ci saranno delle primarie di partito o di coalizione, se si svolgeranno in presenza o in remoto; gli altri candidati non riescono ad avere l’attenzione che meriterebbero.

Inoltre si parla poco di programmi, i complessi e noti problemi romani – dalla gestione dei rifiuti a quella degli spazi sociali, dal tema delle case popolari alla mobilità – sono affrontati spesso con superficialità, retoriche contrapposte, inutili a farsi un’idea.

Per questo chi nei prossimi mesi non vuole limitarsi a seguire la gara tra i candidati, potrebbe sfruttare l’occasione per approfondire la questione romana usando i tanti libri interessanti che sulla città sono stati pubblicati anche negli ultimi anni.

Il sacrificio della città pubblica

Un classico da cui partire è sicuramente Roma moderna di Italo Insolera, un saggio di storia dell’urbanistica, che ha avuto la sua prima edizione nel 1962 e l’ultima nel 2011, arricchito da una postfazione firmata da Paolo Berdini. Il sottotitolo è diventato Da Napoleone I al XXI secolo. Insolera scrive il libro quando ha trent’anni, lo fa con uno spirito civile che è quello di chi sa che nel racconto dei fatti ci possono essere già degli elementi per trasformare la realtà e le idee per intervenire politicamente. Roma moderna è gramsciano più che marxista, ossia rileva come non solo i cambiamenti materiali ma quelli ideologici abbiano influito sulla storia urbanistica di Roma; ed è soprattutto un saggio che ha fatto scuola. Tra le molte cose belle del libro c’è il valore riconosciuto alle esperienze di quattro sindaci – Luigi Pianciani (dal 1872 al 1874), Ernesto Nathan (dal 1907 al 1913), Giulio Carlo Argan (dall’agosto del 1976 al settembre del 1979), Luigi Petroselli (dal 1979 al 1981) – esempi positivi soprattutto rispetto alle molte speculazioni che sono avvenute a Roma dall’ottocento a oggi.

Un’espressione che usano sia Italo Insolera sia Leonardo Benevolo – autore di Tracollo dell’urbanistica italiana – per sottolineare l’evoluzione troppo rapida, accelerata, non pianificata, senza sedimentazione delle capitali dei paesi in via di sviluppo è “città coloniale”. Da quest’ispirazione nasce un saggio più breve di Walter Tocci, vicesindaco di Roma ai tempi della prima giunta Rutelli (1993-1998), dal titolo Non si piange su una città coloniale, pubblicato nel 2015. Tocci sembra proseguire dove Insolera e Berdini si fermano: dalle giunte di centrosinistra tra la fine degli anni novanta e i duemila, e dal loro fallimento nel correggere il declino di una città che non è riuscita a riformarsi nel corso del novecento.

Un’importante sezione è dedicata al tema della mobilità, un aggiornamento del libro che lo stesso Tocci aveva pubblicato insieme a Insolera e Domitilla Morandi , Avanti c’è posto (2008). Non si piange su una città coloniale è un libro molto diretto, perfino duro, con tanti dati e una pars construens piena di proposte, spesso di largo respiro, di cui dovrebbe fare tesoro chiunque vuole occuparsi di politica a Roma.

Dai testi di Tocci e di Insolera si ricava soprattutto una convinzione: Roma è stata sacrificata a favore di chi ha sfruttato e saccheggiato la ricchezza sociale, economica, simbolica e materiale della città. Palazzinari, politici incompetenti o avidi, una borghesia vile.

Un’introduzione molto chiara nel ricostruire le condizioni deprimenti e faticose della vita reale a Roma e dell’inadeguatezza delle risposte politiche è nel libro di Francesco Erbani, Il tramonto della città pubblica. Il saggio ha qualche anno, è del 2012, quindi non tutti i numerosi dati e non tutte le interessanti analisi sono aggiornate, ma restano attuali alcune considerazioni. Com’è stato evidente nella vicenda degli ultimi sindaci (Veltroni ha interrotto il mandato, Alemanno è stato condannato, Marino è stato cacciato, Raggi ha deluso perfino il suo elettorato), la crisi della rappresentanza è stata risolta con il feticcio della disintermediazione. Il risultato è che non è cresciuta una nuova classe politica. E l’esternalizzazione del governo pubblico, con municipalizzate e cooperative sociali che invece di assumere il meglio del pubblico e del privato ne hanno incarnato il peggio, ha reso possibile il mostro dello sfruttamento del disagio sociale.

Disuguaglianze e periferie

Se vogliamo davvero orientarci tra i dati, un libro che è diventato indispensabile negli ultimi anni è il frutto del lavoro che hanno messo insieme Salvatore Monni, Keti Lelo, Federico Tomassi, Le mappe delle disuguaglianze. Nel libro sono contenute 26 di mappe (sul loro blog Mapparoma ne aggiungono spesso di nuove) che mostrano in maniera eclatante come non abbiamo a che fare con una città ma con due, a volte distanti a volte perfino antagoniste.

Le disuguaglianze tra queste due città sono drammatiche: veniamo a sapere per esempio che nel quartiere dei Parioli i laureati sono otto volte più che a Tor Cervara, che vivere in centro costa troppo e così le famiglie numerose si spostano fuori del grande raccordo anulare, che nel centro vivono molti più pensionati mentre le donne casalinghe vivono in periferia. Si capisce bene che queste contraddizioni non interessano solo Roma, che oggi le città si comportano molto spesso come strumenti di esclusione. Ma Roma ha delle specificità strutturali, legate alla complessa crescita urbana e demografica, e non affrontate dalle classi dirigenti. Questo ha peggiorato disuguaglianze e polarizzazioni tra centro e periferia in varie direzioni: condizioni socioeconomiche, sviluppo edilizio, disponibilità di servizi. E consenso politico. Al centro vince il centrosinistra, in periferia il centrodestra.