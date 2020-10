Considerate le condizioni in cui si trova, si potrebbe pensare che Roma negli ultimi dieci anni non sia stata governata. Tuttavia, immaginare una città abbandonata a se stessa da un potere letargico e mai all’altezza significa purtroppo essere molto ottimisti. Roma, infatti, in questi anni è stata governata. Ed è stata governata piuttosto male, chiunque sedesse in Campidoglio.

Così, oggi nessuno può dirsi innocente. Non può farlo la destra, protagonista con Gianni Alemanno di anni tra i più oscuri per la capitale, inaugurati con lo sfregio dei saluti romani sullo scalone michelangiolesco del palazzo Senatorio. Non può farlo un Partito democratico incapace di tutto se non di regalare in modo farsesco la città a Virginia Raggi. Non possono farlo i cinquestelle che hanno precipitato la capitale in un abisso di nulla.

Neppure i romani possono dirsi innocenti poiché i loro ultimi sindaci se li sono votati. Nella primavera del 2021 dovranno farlo di nuovo. Siamo ancora alle schermaglie iniziali, certo. Tuttavia, stando a ciò che s’è visto finora, il rischio che la città vada incontro a un nuovo disastro non è da sottovalutare.

Silenzi, lotte e autocandidati

Virginia Raggi ancora non si capisce se si candiderà per il secondo mandato né se potrà davvero contare sull’appoggio del proprio stesso partito. Il Pd è una valle di lacrime, un po’ per l’incapacità di esprimere un ragionamento politico che vada oltre l’orizzonte della tattica, un po’ per gli errori commessi in passato, ferite ancora aperte per molti suoi potenziali elettori romani. E non a caso il partito di Nicola Zingaretti è rimasto finora sostanzialmente afono, come peraltro gli capita spesso.

Quanto alla destra, almeno nella capitale potrebbe facilmente raccogliere il frutto dell’inadeguatezza degli avversari ma rischia di scaricare su Roma, Milano e le altre città che andranno a votare nel 2021 le conseguenze della battaglia per la leadership fra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Per questo, alla fine potrebbe ridursi a indicare non un politico ma un nome della società civile.

Approfittando di questa incertezza, sta trovando spazio una piccola folla di autocandidati come Carlo Calenda e Vittorio Sgarbi.

Assenza di idee

In questo scenario c’è un elemento ricorrente: manca la politica. Questa lacuna è stata finora riempita con una deriva carismatica, oramai considerata come ovvia normalità un po’ da tutti. Le conseguenze sono la prevalenza del candidato sulle idee e dell’io sul noi, e la riproposizione della litania del fare e del basta chiacchiere. A essa però non segue mai la proclamazione di argomenti che non siano di stretta derivazione imprenditoriale perfino nel linguaggio, triste lascito del berlusconismo.

Di recente, come riportato da Repubblica, anche l’arcivescovo Gianpiero Palmieri si è lamentato di ciò che sta accadendo nella capitale. “Che tristezza! Che amarezza”, ha detto il vicegerente della diocesi di Roma, “vedere che finora oltre ai nomi dei candidati non ci sono state proposte, idee, progetti su come si intende risollevare le sorti della città”. Il fatto è che, per convinzione o per insipienza, molti ritengono di poterne fare a meno. Ed è un errore.

Governare una città infatti non è lo stesso che governare un’azienda nella quale il profitto è faro di ogni cosa. E poi per farlo non basta far funzionare i servizi. Si deve anche esprimere un’idea di società e dunque politica, senza la quale non resta che un’impostazione manageriale che rende il potere sempre più verticale e lontano dalla realtà. La dice lunga, a questo proposito, il ritornello sulla necessità di tornare nelle periferie che si ripete vacuamente dopo ogni sconfitta.