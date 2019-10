Sotto le braci di Corviale a Roma

Il quarto piano, entro tre anni, forse di più, ospiterà 103 nuovi appartamenti che prenderanno il posto di più di 130 abitazioni realizzate e occupate abusivamente negli anni. Il progetto è stato redatto da Guendalina Salimei . Insieme all’intervento architettonico ne è stato avviato anche uno di ascolto e di mediazione che sembra ereditato dalle pratiche degli assistenti sociali che negli anni cinquanta aiutavano chi entrava in una casa popolare non avendo mai abitato in un condominio, non avendo mai visto una vasca da bagno e provenendo da una campagna meridionale o da una baracca. E invece quello di Corviale è un esperimento, una specie di prototipo. Si cercano le forme migliori per evitare conflitti in una periferia tra le più roventi, dove si fronteggiano la drammatica emergenza abitativa, il disagio e il senso acuto di essere esclusi da tutto. E si cercano soluzioni prima che a pensarci siano i blindati della polizia, come è avvenuto in altri quartieri di edilizia popolare romana, a Tor Sapienza o a Torre Maura , dove le proteste degli abitanti contro migranti o famiglie rom sono state fomentate da gruppi di estrema destra.

A Corviale ora fervono i lavori. Rossella Marino è stata coinvolta. Lo scorso luglio ha lasciato i locali al quarto piano che occupò abusivamente nel 1995 e si è trasferita in un appartamento, sempre al quarto piano, all’estremità opposta dell’edificio. Voleva il tramonto e il tramonto gliel’hanno assicurato. Insieme al panorama su uno squarcio di campagna romana e al vento, che soffia forte da ponente, un po’ troppo, insiste Rossella. La donna vive con la figlia e come lei sono altre sei le famiglie che si sono già spostate da un capo all’altro di Corviale. L’edificio è lo stesso, il piano pure, ma per Rossella è come aver cambiato pianeta.

Dall’inizio degli anni ottanta rappresenta il bene e il male, le illusioni e la disperazione, il progetto e il caos dell’edilizia popolare italiana. A Roma lo chiamano “il serpentone”, ma qualcuno non è d’accordo: i serpenti hanno forma sinuosa, si dice, Corviale è invece rigido, come una mazza di ferro inflessibile. Quando fu costruito, tra i tanti aspetti simbolici che si voleva incorporasse c’era che fosse lungo un chilometro. Non ci si riuscì per evitare di spostare un elettrodotto.

“Io me voglio augura’ che almeno me danno er lato der tramonto”, diceva Rossella Marino. Una frangetta sulla fronte, il viso rotondo, una camicia a quadri, teneva alte entrambe le braccia, sgranava gli occhi e guardava di là dalla finestra. “Qui er tramonto è qualcosa de spettacolare. Se proprio dobbiamo anna’ laggiù, che sia almeno nel lato cor tramonto”. Marino da più di vent’anni abita a Corviale, il grande edificio nella periferia sudovest di Roma: una stecca lunga 950 metri per nove piani di altezza, 1.200 appartamenti, 8.500 stanze in grado di ospitare seimila persone (ora sono meno di cinquemila) e un volume di 780mila metri cubi.

Ognuno di questi attori parla una lingua che gli altri giudicano incomprensibile. Braschi e Sebastianelli sono lì a tradurre. La fiducia reciproca è scarsa. Anni di incomunicabilità, conflitti latenti e palesi. Gli abitanti accusano l’Ater di fare una manutenzione scadente, di non riparare gli ascensori, di lasciare in malora i ponti, i viali, le scale, i ballatoi, gli androni. Di essere un padrone di casa arcigno e menefreghista. Di tenere il grande edificio abbandonato al suo destino di marginalità. L’Ater ribatte enumerando i morosi, gli abusivi, chi ruba la corrente elettrica. Denuncia l’assenza di legalità, dice di avere pochi strumenti per ripristinarla. Gli inquilini lamentano promesse mai mantenute. L’Ater insiste, prima pagate il dovuto. Le due ricercatrici ascoltano gli uni e gli altri e agli uni e agli altri chiedono lo sforzo di dialogare. “Questa occasione non può essere persa”, aggiungono.

Il loro compito è mediare. Ascoltare e mediare. Da una parte ecco gli abitanti dell’edificio, in particolare quelli del quarto piano coinvolti nel trasferimento, sia chi ha diritto a una nuova abitazione sia chi il diritto non ce l’ha e deve andar via. Dall’altra c’è l’ Ater , l’agenzia regionale per l’edilizia pubblica, il proprietario di Corviale. E poi c’è l’impresa che esegue i lavori, il direttore, l’architetta progettista, e quindi la regione, che finanzia sia gli interventi d’architettura sia l’esperimento di “accompagnamento sociale”. Infine c’è il Campidoglio, responsabile delle graduatorie per assegnare le case popolari.

Di questo esperimento sono protagoniste due giovani ricercatrici, entrambe laureate in urbanistica e con un dottorato di ricerca in studi urbani, Sara Braschi e Sofia Sebastianelli. Il progetto, frutto di una convenzione tra il dipartimento di architettura dell’università di Roma Tre e l’ufficio delle politiche sociali della regione Lazio, è coordinato da Francesco Careri e Giovanni Caudo, docenti a Roma Tre (Caudo è stato anche assessore nella giunta guidata da Ignazio Marino e ora è presidente del terzo municipio). Braschi e Sebastianelli quasi tutti i giorni, verso le 9.30, tirano su la saracinesca di un locale al piano terra di Corviale, in un cortile desolato, popolato di murales, e lì restano la mattina e parte del pomeriggio. È qui, sul tavolone che arreda quello che hanno chiamato Laboratorio di città , che si riversano le tante, piccole e grandi questioni che scuotono tutto l’edificio, non solo il quarto piano.

C’è voluto del tempo perché si capisse che le due donne non erano emissarie del nemico. E tanto altro ancora ce n’è voluto perché si potesse apprezzare che stavolta l’Ater e la regione facevano sul serio, mettevano finalmente mano a una parte di Corviale, primo passo, sperano un po’ tutti, di una serie d’interventi che investano tutto l’edificio, che in molte parti casca a pezzi. Il progetto Salimei (raccontato nel film Scusate se esisto di Riccardo Milani, in cui Paola Cortellesi interpretava vagamente l’architetta Guendalina Salimei) risale a più di dieci anni fa, ha subìto traversie infinite, è stato promosso e triturato a seconda di chi governava la regione, poi rilanciato da Nicola Zingaretti che ha stanziato 25 milioni. A esso si affianca il progetto curato da un’altra architetta, Laura Peretti , che interessa l’area intorno a Corviale e i suoi accessi, ma che resta in attesa di essere realizzato.

Un microcosmo “La fiducia corre sul filo di un rasoio”, dice Braschi, “basta poco e un mugugno può fare il giro dei social network e diventare esplosivo”. Sotto la brace covano tante tensioni. Qui come altrove a Roma si convive senza scosse con tunisini e nordafricani, ma su una famiglia rom che si aggira nei dintorni, che piazza una roulotte o riesce a farsi assegnare un appartamento, può scaricarsi una rabbia feroce. Ogni giorno Braschi e Sebastianelli percorrono gli sterminati ballatoi sui quali si affacciano le case di Corviale, salgono le scale strette e sporchissime, si perdono tra corridoi e rampe d’accesso. Non si fidano degli ascensori, i pochi che funzionano emettono stridori sinistri. Conoscono per nome e cognome tutti quelli che abitano al quarto piano. A tutti hanno lasciato un numero di telefono. Sono rintracciabili sempre. Quando sono arrivate, racconta Sebastianelli, “l’esordio allarmato di ogni incontro con gli abitanti era: ma voi chi siete? Siete dell’Ater?”.

Dei 135 nuclei familiari che hanno occupato, in 73 hanno risposto a un bando emesso dal comune nel 2016 – 47 sono risultati idonei ad avere la casa popolare, 26 sono stati esclusi – e 62 non hanno partecipato. Braschi e Sebastianelli hanno discusso e concordato con l’Ater da quale parte del quarto piano cominciare il cantiere, come attivare un sistema di trasferimenti temporanei a Corviale stesso o in altre case dell’ente. Una volta cominciati i lavori, nel gennaio 2019, le due ricercatrici li hanno seguiti passo passo, hanno aiutato le famiglie a trasferire i mobili e ora sono lì ad appuntare su un quadernetto le segnalazioni, che girano al direttore dei lavori, di una porta che non apre bene, di un infisso incassato male, di un bidet troppo vicino al muro.

Il loro lavoro è cominciato nell’estate 2018. È stato attivato prima che il cantiere aprisse, affrontando passaggi che avrebbero potuto accendere micce incendiarie o attirare quelli di CasaPound: hanno incontrato le associazioni, i comitati e altri gruppi che operano a Corviale, hanno raccontato il progetto alle famiglie, a tutte è stata mostrata una pianta della nuova casa, hanno raccolto suggerimenti e li hanno trasmessi all’impresa. Si è provato a convincere le persone che stavolta non erano chiacchiere, ci si è sforzati di chiarire le regole per cui a una parte degli occupanti abusivi spettava una casa, si è spiegato che nessuno sarebbe rimasto per strada, e che però sarebbe andato via chi risultava proprietario di un altro alloggio o percepiva un reddito superiore a quello che dà diritto a un alloggio popolare.

Se Corviale è modello di una periferia in ebollizione, il quarto piano è il microcosmo nel quale meglio si leggono le sue tensioni. Fu immaginato da Mario Fiorentino – l’architetto che dai primi anni settanta fu il capofila dei progettisti – per ospitare i servizi necessari alla vita del gigantesco edificio: asili nido, centro anziani, biblioteche, negozi. Doveva essere un luogo d’incontro, di stimolo comunitario, di spazio condiviso, e rappresentare il nucleo urbano del palazzo. Ma già dal 1982, mentre si avviavano le assegnazioni degli appartamenti, i locali furono occupati e le occupazioni sono proseguite negli anni. Chiunque arrivasse attrezzava la propria casa, tirava su pareti, costruiva impianti, si allacciava ai contatori elettrici. Diversa la tipologia di chi ha occupato: un po’ frutto di spontaneismo o di una specie di passaparola che rimbalzava da un piano all’altro in una trama di parentele, un po’ esito di procedure organizzate, di compravendite illegali, a volte controllate da gruppi criminali. Corviale, di nuovo, esempio di quel che accadeva e accade in tante case popolari a Roma, da Ostia a San Basilio.

A differenza del Laurentino 38, di Torrevecchia o di Tor Bella Monaca – altri esperimenti di un’edilizia pubblica imponente e, spesso a torto, famigerata, che si distinguono tra i quasi ottantamila alloggi popolari a Roma –, l’edificio di Corviale è anche un oggetto d’architettura raccontato e studiato in Italia e all’estero. È una specie di razzo partito dall’evo moderno e piombato in quello postmoderno. Si erge su un’altura che sovrasta il paesaggio un tempo popolato da vigne sistemate in grandi tenute o anche in più piccole proprietà. Alcuni casali sono sopravvissuti, di altri si sono perse le tracce.

Una storia complicata

Una fotografia aerea ritrae Corviale come una lama che taglia una prateria. Il verde lo avvolge come in pochi altri luoghi a Roma e il tramonto che incanta Rossella s’impasta con i colori che arrivano dal mare attraversando un tratto di campagna tra via della Pisana e via Portuense e scavalcando il Grande raccordo anulare. Chi viene dal centro e segue l’andamento, questo sì, a serpentone di via Portuense se lo trova davanti all’improvviso, dopo una curva, prima uno spicchio, poi l’intera mole.

Corviale non ha lasciato indifferenti. Lo si è difeso e denigrato, esaltato e demonizzato. Architetti famosi e politici di destra lo hanno accusato di essere criminogeno e ne hanno invocato la demolizione, o quantomeno lo spezzettamento e la riduzione al formato di palazzi tradizionali. Fiorentino lo immaginò come un bastione terminale della città, la risposta monumentale al frantumarsi della capitale in borgate informi, senza né qualità né dimensione urbana. I suoi modelli erano gli acquedotti d’epoca romana che si alzavano solitari e sontuosi su un colle. E poi le imponenti realizzazioni novecentesche del movimento moderno in Germania e in Francia, le unità d’abitazione per le classi più povere e per quelle impiegatizie ancora animate da spirito comunitario.

Corviale e le altre strutture di edilizia popolare rispondevano a un bisogno primario: dare case ai romani che non potevano permettersele, compreso quel milione di persone che, tra il 1961 e il 1971, avevano fatto crescere la popolazione cittadina. Nel 1962 fu varata la legge 167, che avviava un programma di edilizia popolare, e si cominciarono a redigere i cosiddetti piani di zona. Uno di questi riguardava Corviale, la cui progettazione iniziò nel 1972. I lavori cominciarono nel 1975 e finirono nel 1982. Il costo complessivo fu di 95 miliardi di lire. Intanto, però, lo scenario politico e sociale del paese, non solo di Roma, mostrava segni vistosi di cambiamento.