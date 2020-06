Un gruppo internazionale di ricercatori ha creato una mappa genetica dei coronavirus che infettano i pipistrelli in Cina. Non è stato possibile trovare un virus identico al Sars-cov-2, che causa il covid-19. I ricercatori, provenienti da Stati Uniti e Cina, hanno studiato 41 specie di pipistrelli, in sei regioni biogeografiche. Le regioni più importanti per questo studio sono risultate essere la parte meridionale della Cina e quella sudoccidentale. Sono state individuate 781 sequenze diverse di rna ed è stato costruito un albero evolutivo.

Uno di questi virus condivide il 96,2 per cento della sequenza del suo rna con il coronavirus del covid-19. Si pensa che il Sars-cov-2 abbia avuto origine da un coronavirus dei pipistrelli decenni fa e che sia passato a un’altra specie, prima di infettare le persone. Lo studio è stato pubblicato online su bioRxiv e i suoi dati, metodi e risultati non sono stati ancora verificati. Si tratta quindi di un rapporto preliminare.