Alcuni scienziati hanno scoperto un batterio che si nutre di plastica tossica. Quest’organismo non è solo in grado di distruggere la plastica ma la usa anche come combustibile per alimentare tale processo. Il batterio, che è stato rinvenuto in una discarica nella quale era stata gettata della plastica, è il primo del suo genere noto per attaccare il poliuretano. Milioni di tonnellate di questa plastica sono prodotti ogni anno per essere usati in oggetti come scarpe sportive, pannolini, spugne per la cucina e schiuma isolante, ma poi finisce perlopiù in discarica perché è troppo difficile da riciclare.

Quando viene disintegrato può rilasciare sostanze chimiche tossiche e cancerogene che possono uccidere la maggior parte dei batteri, ma il ceppo appena scoperto è in grado di sopravvivere. Nonostante la ricerca abbia identificato il batterio e alcune delle sue caratteristiche, rimane molto lavoro da fare prima che possa essere usato per trattare grandi quantità di rifiuti di plastica.

“Queste scoperte rappresentano un passo importante verso la capacità di riutilizzare prodotti di poliuretano oggi difficili da riciclare”, ha dichiarato Hermann Heipieper, del centro Helmholtz per la ricerca ambientale Ufz di Lipsia, in Germania, che fa parte dell’équipe di ricerca. Ha inoltre aggiunto che tra dieci anni potrebbe essere possibile usare il batterio su larga scala e che, nel frattempo, è fondamentale ridurre l’uso di plastica difficilmente riciclabile e ridurre la quantità di plastica nell’ambiente.

Contaminazione definitiva

Dagli anni cinquanta sono stati prodotti più di otto miliardi di tonnellate di plastica, la maggior parte della quale ha finito per inquinare i terreni e gli oceani del mondo, o è stata depositata in discariche. Gli scienziati ritengono che tale materiale minacci una “quasi definitiva contaminazione dell’ambiente naturale”.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Frontiers in Microbiology, ha identificato un nuovo ceppo di batteri cosiddetti pseudomonas, una famiglia nota per la sua capacità di resistere a condizioni difficili, come alte temperature e ambienti acidi.

I ricercatori hanno fornito ai batteri, in laboratorio, componenti fondamentali del poliuretano. “Abbiamo scoperto che i batteri possono usare questi componenti come fonte di carbonio, azoto ed energia”, ha spiegato Heipieper.

In passato sono stati usati funghi per disintegrare il poliuretano, ma i batteri sono molto più facili da sfruttare per usi industriali. Heipieper ha spiegato che il prossimo passo dovrebbe essere quello d’identificare i geni che compongono gli enzimi prodotti dal batterio e che disintegrano il poliuretano.