Alla fine di gennaio il ministro degli esteri britannico Jeremy Hunt è arrivato a Washington per una serie di incontri su un tema scottante: l’amministrazione Trump ha chiesto agli alleati degli Stati Uniti di non affidare la realizzazione delle reti 5g, le reti di telecomunicazioni di prossima generazione, alla Huawei, la principale azienda cinese del settore. Ma Londra è disposta a mettere a rischio i suoi rapporti con Pechino per accontentare Washington?

Il Regno Unito non è l’unico paese a sentire questa pressione. Gli Stati Uniti hanno chiesto anche alle autorità polacche di non far costruire alla Huawei la rete 5g. L’amministrazione americana ha lasciato intendere che la futura presenza di sue truppe in Polonia – compresa la prospettiva di una base militare permanente – potrebbe dipendere dalla decisione di Varsavia. E la primavera scorsa una delegazione statunitense si è presentata in Germania, dove s’incrocia la maggior parte delle reti in fibra ottica europee e dove la Huawei vorrebbe costruire i commutatori che fanno funzionare il sistema. In sintesi, il messaggio era: i rischi per la sicurezza degli alleati della Nato superano di gran lunga qualsiasi vantaggio economico legato all’uso delle reti di telecomunicazioni cinesi.

Armi non convenzionali

Nell’ultimo anno, gli Stati Uniti si sono imbarcati in una discreta, ma a volte minacciosa, campagna mondiale per escludere la Huawei e altre aziende cinesi dalla più importante trasformazione delle strutture che controllano internet da quando è nata la rete, trentacinque anni fa. Secondo l’amministrazione Trump il mondo è impegnato in una nuova corsa agli armamenti, che chiama in causa la tecnologia più che le armi convenzionali, ma che è altrettanto pericolosa per la sicurezza degli Stati Uniti. In un’epoca in cui le armi più potenti, a parte quelle nucleari, sono controllate dai computer, il paese che dominerà la rete 5g avrà un vantaggio a livello economico, militare e d’intelligence per buona parte del secolo.

Il passaggio al 5g probabilmente sarà più una rivoluzione che un’evoluzione. La prima cosa che gli utenti noteranno sarà la velocità: i dati saranno scaricati quasi istantaneamente, perfino sugli smartphone. Il 5g è la prima rete costruita per servire i sensori, i robot, i veicoli che si guidano da soli e gli altri dispositivi che trasmetteranno enormi quantità di dati e permetteranno di gestire fabbriche, cantieri, intere città senza ricorrere all’intervento umano. Consentirà anche un uso maggiore della realtà virtuale e dell’intelligenza artificiale. Ma ciò che porta vantaggi agli utenti può favorire anche i servizi segreti e chi vuole lanciare attacchi informatici. Il sistema 5g è una rete di commutatori e rou-ter, ma fa maggiore affidamento su soft-ware complessi molto più adattabili e che si aggiornano continuamente, senza che gli utenti se ne accorgano, un po’ come gli smartphone che fanno gli aggiornamenti automaticamente mentre sono in carica. Significa che chi controlla le reti controlla anche il flusso d’informazioni, e potrebbe essere in grado di modificare, reindirizzare o copiare dati all’insaputa degli utenti.

Dalle interviste fatte a funzionari governativi di oggi e del passato, agenti dei servizi segreti e dirigenti di grandi aziende di telecomunicazioni emerge che le potenzialità del 5g hanno convinto l’amministrazione Trump che in questa corsa agli armamenti ci dev’essere un solo vincitore. E chi perde dev’essere tagliato fuori. La Casa Bianca sta preparando da mesi un ordine esecutivo, che dovrebbe essere emesso nelle prossime settimane, per vietare alle aziende statunitensi di usare componenti cinesi nelle reti di telecomunicazioni più sensibili. Questo va molto al di là delle norme in vigore, che ne vietano l’uso solo per le reti governative. Il nervosismo di Washington è alimentato dalla paura che i cinesi possano inserire nelle reti informatiche e in quelle delle telecomunicazioni una “porta sul retro” (back door) che consentirebbe ai loro servizi di sicurezza d’intercettare le comunicazioni dell’esercito, del governo e delle grandi aziende. Intrusioni simili sono già avvenute altre volte, anche a opera di hacker sospettati di lavorare per il governo di Pechino. Ora che i vari paesi del mondo stanno cominciando a decidere chi costruirà le loro reti 5g, l’ansia di Washington è cresciuta.