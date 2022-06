Nel febbraio 2019 la Eat’n’Go, concessionaria nigeriana del famoso marchio di pizza Domino’s, ha introdotto una versione in miniatura delle solite scatole per la pizza, a un costo di 550 naira (1,23 euro). Più piccola ed economica della pizza di medie dimensioni, che costa 3.900 naira (8,75 euro), questa nuova versione è stata ideata per essere alla portata di tutti. È stata una decisione necessaria, vista l’instabilità economica di questo periodo, ha dichiarato l’amministratore delegato Patrick Michael.

“Il mercato nigeriano è diversificato e la potenzialità per realizzare profitti continua a essere molto alta”, ha detto. “Tuttavia non possiamo sottovalutare l’instabilità economica che per molti versi ha intaccato il potere di acquisto. In periodi del genere per industriali come noi è importante attutire l’impatto della situazione sui clienti”.

Due anni fa StarTimes, un servizio di tv satellitare cinese con una presenza molto forte in Nigeria, all’opzione dell’abbonamento mensile aveva aggiunto abbonamenti quotidiani e settimanali – con meno canali – rispettivamente a 60 naira (0,13 euro) e 300 naira (0,67 euro).

Pandemia e guerra

Dal 2015 la Nigeria, l’economia più grande dell’Africa, è entrata due volte in recessione e il naira è crollato perdendo il 70 per cento del suo valore rispetto al dollaro. L’economia si è ritrovata in una morsa, ma le cose potrebbero ulteriormente peggiorare.

Secondo un recente rapporto della Banca mondiale, entro il 2022 i poveri nel paese saranno 95,1 milioni, oltre il 40 per cento della popolazione. E mentre gli effetti economici negativi provocati dalla pandemia di covid-19 tardano a svanire, i prezzi dei prodotti di base continuano ad aumentare per effetto dell’invasione russa in Ucraina.

Un rapporto del 2022 del National bureau of statistics (Nbs) mostra come il tasso d’inflazione annuo della Nigeria abbia subìto un’accelerazione per il terzo mese consecutivo, salendo dal 15,92 per cento di marzo al 16,82 per cento ad aprile. È l’incremento più forte del tasso di inflazione dall’agosto 2021 e segue la tendenza di un aumento globale dei prezzi dei prodotti di base.

Per i nigeriani il risultato finale è un potere d’acquisto inferiore e meno soldi nei loro conti correnti. Anzi, secondo la Nigeria deposit insurance corporation, se è vero che nel dicembre 2021 i conti correnti bancari attivi nel paese erano 133,5 milioni, nel 99 per cento di questi conti c’erano meno di 500mila naira N (1.121 euro).

L’economia in sacchetto

Di fronte a una simile realtà, imprese come la Eat’n’Go scelgono una strategia di marketing sachet, o “in miniatura” per restare in attività. Gli studiosi Rodolfo P. Ang e Joseph A. Sy-Changco dell’Ateneo de Manila university, nelle Filippine, definiscono il marketing “in miniatura” come “il tentativo di aumentare la penetrazione di mercato di un prodotto rendendolo disponibile in confezioni più piccole e meno costose, puntando quindi alla base della piramide economica”.

In Nigeria la “miniaturizzazione” è praticata da decenni ed è una strategia prevalente in altri mercati emergenti come quello delle Filippine e dell’India. I produttori di beni di largo consumo (fast-moving consumer goods, fmcg) l’hanno adottata per articoli come le bustine di nylon di Pure water (acqua pura), il latte in polvere e le confezioni di tagliatelle già pronte. In questo modo, ha spiegato l’economista nigeriano Shakirudeen Taiwo, le aziende hanno potuto soddisfare fino all’80 per cento della richiesta.