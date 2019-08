Le difficoltà di una moneta unica in Africa occidentale

È vero che già qualche anno fa sono stati individuati dei “criteri di convergenza” (tasso di inflazione inferiore al 10 per cento, indebitamento pubblico sotto il 70 per cento del pil, deficit di bilancio inferiore al 3 per cento del pil, eccetera) a cui ogni stato dovrebbe adeguarsi prima di proseguire in direzione di una moneta unica. Nel 2018 però nemmeno un paese li rispettava.

Passi indietro Domina l’indeterminatezza, come ha sottolineato l’economista ivoriano Mamadou Koulibaly: la Cedeao non dispone di un trattato di unione monetaria, gli statuti della futura banca centrale non sono stati stabiliti, non è stata affrontata la questione delle riserve valutarie né quella delle politiche economiche e finanziarie comuni, eccetera.

Nel corso di un vertice tenuto a fine giugno ad Abuja, in Nigeria, i leader di quindici paesi membri della Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale (Cedeao) sono apparsi intenzionati a imprimere un’accelerazione a un vecchio progetto di moneta unica, annunciando di aver pensato al nome di “eco” per questa futura valuta che dovrebbe vedere la luce nel luglio 2020. Tuttavia, i dubbi sul progetto sono molti, a giudicare dalla mancanza di volontà politica espressa da alcuni capi di stato nel portarlo a compimento.

A metà di giugno del 2019 il “comitato ministeriale” della Cedeao ha inoltre espresso preoccupazione per “i passi indietro riguardo la convergenza macroeconomica e l’assenza di risultati in relazione alla scadenza del 2020 per la creazione di un’unione monetaria”, per “la vulnerabilità delle economie della regione agli shock esterni, che rende difficile per gli stati membri il rispetto su base sostenibile dei criteri di convergenza”, per “l’elevato deficit di bilancio, che in alcuni stati membri si sta aggravando e ha un impatto negativo sul tasso di cambio e sul debito estero”.

Queste considerazioni hanno indotto i capi di stato a preannunciare da Abuja un “approccio graduale”: i paesi che rispetteranno i criteri di convergenza potranno utilizzare l’eco nel 2020, in attesa che anche tutti gli altri siano pronti.

A questi problemi bisogna aggiungere la posizione ambigua dei paesi dell’Uemoa. Pur mostrandosi da qualche mese entusiasti per il progetto dell’eco, non sempre hanno detto ai loro colleghi della Cedeao come contano di spezzare il legame che li lega al ministero delle finanze francese (la metà delle loro riserve valutarie è attualmente depositata su un conto speciale del tesoro francese, attraverso cui transita gran parte delle loro operazioni estere; rappresentanti francesi siedono nelle istituzioni delle loro banche centrali, eccetera).

Eppure la Nigeria chiede dal 2017 un piano di divorzio, indispensabile prima della creazione di una moneta unica. Anche il presidente ghaneano Nana Akufo-Addo ha sottolineato a più riprese che i paesi dell’Uemoa dovrebbero ridefinire i loro rapporti con il tesoro francese. Lo ha ribadito al suo collega francese, Emmanuel Macron, lo scorso 11 luglio: “È chiaro che saranno necessarie delle trasformazioni nell’ordinamento monetario di questo paese”.

Le ambiguità di Alassane Ouattara

Il più ambiguo di tutti è Alassane Ouattara, presidente della Costa d’Avorio, uno dei pilastri dell’Uemoa. Dopo aver ripetuto in più occasioni di essere favorevole al mantenimento del franco cfa – “Siamo molto, molto felici di avere questa moneta che è un fattore di stabilità”, assicurava lo scorso febbraio – a luglio ha reso delle nuove dichiarazioni quanto meno problematiche.

Dopo una visita all’Eliseo il 9 luglio, e dopo aver partecipato a un vertice dei capi di stato dell’Uemoa il 12 giugno, ha fatto intendere che gli stati dell’Uemoa saranno i primi ad adottare la moneta unica, essendo quelli che più di tutti si avvicinano ai criteri di convergenza, il che è del tutto vero ed è dovuto al fatto che sono già soggetti a regole rigide imposte dal sistema cfa.

Il franco cfa sarà dunque semplicemente ribattezzato “eco” e manterrà la sua parità di cambio fissa con l’euro nell’immediato, ossia almeno finché i paesi dell’Uemoa saranno i soli a usare questa moneta unica. In questo modo Alassane Ouattara ha messo in secondo piano la decisione della Cedeao di optare per un regime di cambio flessibile oltre che l’opinione di numerosi economisti convinti che la parità di cambio fissa con l’euro sia disastrosa per i paesi del franco cfa. In sostanza la situazione monetaria dell’Uemoa non cambierà, eccezion fatta per il nome della moneta.

Questo scenario avrà il merito di rispondere ai voleri delle autorità francesi, a cui Alassane Ouattara è vicino: Emmanuel Macron, pressato dalla fronda anticfa che continua a gonfiarsi, si è detto “aperto” alla possibilità di cambiamenti nella zona franca, lasciando però intendere che si limiteranno a un ampliamento del suo perimetro e a un cambio di nome per il franco cfa.

Un simile gioco di prestigio tuttavia non basterà a indebolire le contestazioni, che sembrano ormai la principale preoccupazione dei difensori del franco cfa. Già circola l’idea che la Francia e i suoi alleati africani cerchino di imbrogliare i cittadini della zona franca, nel tentativo di far credere che grazie all’eco riavranno il controllo della loro moneta.