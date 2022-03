I paesi del Medio Oriente osservano a distanza l’offensiva della Russia in Ucraina. In generale nei primi giorni del conflitto sulla stampa e a livello politico le dichiarazioni sulla situazione a Kiev sono state rare. Secondo L’Orient-Le Jour, si tratta di “un silenzio strategico che mette in luce una volontà di mantenere la neutralità tra Washington e Mosca”. Anche se la maggioranza dei governi arabi tradizionalmente ha relazioni più forti con gli Stati Uniti, negli ultimi anni la Russia è diventata un partner commerciale e militare sempre più importante nella regione. Inoltre, di fronte al disimpegno di Washington dal Medio Oriente, molti paesi hanno cercato di ampliare la loro rete di alleanze, anche con Mosca.

All’inizio dell’invasione i giornali arabi sono rimasti concentrati sull’attualità regionale. A parte la cronaca dei fatti, gli articoli di opinione, spesso usati dai giornali mediorientali per veicolare una linea ufficiale, sono stati pochi. Riflettendo una tendenza generale nella regione, Abdel Aziz Aluwaisheg, segretario generale aggiunto del Consiglio di cooperazione del Golfo per gli affari politici e la negoziazione, il 22 febbraio ha spiegato sul sito saudita Arab News perché “i paesi in via di sviluppo dovrebbero restare fuori dalla nuova guerra fredda”.

Grano ed energia

Le conseguenze della guerra potrebbero farsi sentire molto presto in ogni caso. Come ha scritto Alessandro Lubello, editor di Economia di Internazionale, l’invasione russa dell’Ucraina avrà “effetti non trascurabili per l’economia globale”. In un articolo riassunto nel numero di Internazionale in edicola, Al Araby al Jadid avverte che la crisi minaccia la sicurezza alimentare dei paesi arabi: “Questi stati, dove vive il 5 per cento della popolazione mondiale, sono tra i maggiori importatori di derrate alimentari, tra cui il 20 per cento di tutto il grano venduto nel mondo, che arriva in buona parte da Russia e Ucraina”.

Ma potrebbe anche esserci un risvolto positivo, commenta il sito Raseef22: i paesi del Golfo potrebbero approfittare dell’aumento dei prezzi dell’energia e prendere il posto nel mercato finora occupato dalla Russia in Europa. Questo gli consentirebbe non solo di ottenere enormi benefici finanziari, ma anche di ridare lustro alla loro immagine agli occhi degli occidentali.

E proprio i paesi del Golfo, soprattutto Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, sono stati particolarmente cauti a prendere le distanze da Mosca, sottolinea il Financial Times: “La risposta della maggior parte degli stati del Golfo, che per decenni hanno visto gli Stati Uniti come garanti della loro sicurezza, è stata attenuata, nel tentativo di mantenere una posizione neutrale per preservare la cooperazione con Mosca su questioni geopolitiche ed energetiche”.

Abu Dhabi, che questo mese ha assunto la presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sta cercando di mantenere un equilibrio per non scontentare Mosca. Dopo essersi astenuti sulla risoluzione che deplorava l’invasione russa presentata al Consiglio di sicurezza dell’Onu il 25 febbraio, il 2 marzo gli Emirati sono stati tra i 141 paesi a votare a favore della risoluzione per condannarla all’assemblea generale dell’Onu (insieme anche all’Egitto e all’Arabia Saudita). Il consulente presidenziale Anwar Gargash ha chiarito su Twitter che per lo stato del Golfo “schierarsi da una parte porterà solo a più violenza” e che la priorità è “incoraggiare tutte le parti a ricorrere all’azione diplomatica”.

Da parte loro, l’Egitto e la Giordania, ma anche il Qatar e il Kuwait, si sono limitati a un prudente appello a cercare “soluzioni diplomatiche”. Solo il governo ufficiale della Libia e il Libano hanno espresso un chiaro sostegno all’Ucraina.