Marah Bakir ha 24 anni, porta un velo a fiori rosa e blu su sfondo nero, che le circonda il volto. Sorride, gli occhi le brillano mentre abbraccia a lungo la sorella e la madre. Indossa il maglione a righe della madre, che ha tenuto durante i periodi di isolamento in carcere, racconta davanti alle telecamere dei giornalisti accorsi a intervistarla. È il 24 novembre e Bakir è appena uscita da un carcere israeliano. È una delle prime prigioniere palestinesi a essere liberata in base all’accordo raggiunto qualche giorno prima tra Israele e Hamas, che prevede il rilascio ogni giorno una decina di ostaggi, in cambio della liberazione di un numero tre volte superiore di prigionieri palestinesi, oltre a una tregua di quattro giorni nella Striscia di Gaza, poi estesa per altri tre.

Maya Regev era appena tornata dal Messico, dove era andata con la famiglia per festeggiare il compleanno della madre. Il 6 ottobre insieme al fratello Itay, di 18 anni, è uscita da casa a Herzliya, poco a nord di Tel Aviv, per partecipare al festival musicale Nova, la prima edizione israeliana di Universo paralello , un appuntamento per gli amanti della psytrance che si svolge ogni due anni in Brasile ed è uno più importanti eventi della cultura alternativa in Sudamerica. Circa 3.500 persone si erano riunite per celebrare “il libero amore e il libero spirito, la tutela dell’ambiente e i valori naturali” in un campo polveroso accanto al kibbutz Reim, a poco più di cinque chilometri di distanza dal muro che separa il sud d’Israele dalla Striscia di Gaza.

Come racconta un articolo di Le Monde, era “il periodo nero conosciuto come ‘intifada dei coltelli’. Dei palestinesi, spesso giovani, senza legami con alcuna organizzazione politica, cercavano uno dopo l’altro di pugnalare un soldato, un colono o un civile. Gerusalemme, con le sue frontiere aperte e il suo apparato di controllo militare onnipresente, era la capitale di questa insurrezione di persone anonime”. Mentre Bakir era sul marciapiede, le forze israeliane le hanno sparato colpendola al braccio sinistro e l’hanno arrestata con l’accusa di aver cercato di accoltellare un ufficiale. La famiglia ha negato ogni accusa. È stata condannata a otto anni e sei mesi di carcere. Avrebbe finito di scontare la sua pena tra quattro mesi.

Marah Bakir frequentava il liceo Al Maimouna nel quartiere di Sheikh Jarrah, a Gerusalemme Est. Ogni giorno ci andava a piedi da Beit Hanina, dove vive la sua famiglia. Il 12 ottobre 2015, quando aveva sedici anni, è uscita da scuola per tornare a casa. Come ogni giorno indossava la sua uniforme. Ha attraversato la strada che segna la vecchia linea di confine tra Gerusalemme Est e Ovest, fino a raggiungere la sede della polizia di frontiera, la principale forza militare di occupazione nella metà palestinese della città.

In Palestina le famiglie dei detenuti minorenni e delle donne inserite da Israele nelle liste delle prigioniere da scambiare si sono preparate ad accogliere i loro cari, che in alcuni casi hanno trascorso anni nelle carceri israeliane. Le strade di diverse località della Cisgiordania si sono riempite di persone che festeggiavano, sventolando le bandiere palestinesi e quelle di Hamas. Sawsan Bakir, la madre di Marah, ha sistemato la stanza della figlia, che non aveva toccato per otto anni. Non ha previsto grandi celebrazioni, sia per rispetto nei confronti degli altri prigionieri palestinesi e degli abitanti della Striscia di Gaza devastata dalla guerra sia perché Israele ha imposto alle famiglie delle persone rilasciate di non organizzare niente. Le forze israeliane hanno anche bloccato gli ingressi alle vie intorno alla casa di Bakir, impendendo a curiosi e giornalisti di avvicinarsi.

In carcere Marah Bakir era una figura politica di riferimento, era diventata rappresentante delle prigioniere del penitenziario di Damon, dove sono rinchiuse donne e minori. Si è anche avvicinata ad Hamas. Dopo le stragi del 7 ottobre, come nel caso di vari leader è stata spostata in un altro carcere, a Jalame, è stata messa in isolamento e per sei settimane non ha potuto comunicare con gli altri detenuti né ricevere notizie dall’esterno. La mattina del 24 novembre è stata informata di quello che era successo. Qualche ora dopo è uscita di prigione.

In Israele le famiglie degli ostaggi sono state un mese e mezzo senza avere notizie dei loro cari trattenuti nella Striscia di Gaza sotto i bombardamenti; hanno sopportato un’attesa estenuante mentre venivano definiti i dettagli dell’accordo, poi hanno sperato che tutto filasse liscio. I primi a uscire dalla Striscia il 24 novembre sono stati tredici israeliani (quattro bambini con le loro parenti e quattro anziane), dieci tailandesi e un filippino che lavoravano nei kibbutz attaccati da Hamas. Il giorno dopo è toccato ad altri tredici israeliani: dodici donne e bambini presi dai miliziani nel kibbutz di Beeri. E Maya Regev, l’unica partecipante al festival Nova rilasciata finora, a parte il venticinquenne Roni Krivoi, che ha anche la cittadinanza russa, liberato il 26 novembre.