Fino all’ultimo la comunità internazionale, in particolare i mediatori Egitto, Qatar e Stati Uniti, ha sperato di raggiungere un accordo per una tregua tra Israele e Hamas prima dell’inizio del Ramadan. Ma nella notte tra il 10 e l’11 marzo i funzionari sauditi hanno avvistato il primo spicchio di Luna crescente e hanno dichiarato l’inizio del mese sacro per 1,8 miliardi di musulmani in tutto il mondo. In seguito all’annuncio il re Salman dell’Arabia Saudita ha detto: “Ci addolora l’arrivo del mese di Ramadan quest’anno, alla luce degli attacchi che stanno subendo i nostri fratelli in Palestina, e sottolineiamo la necessità che la comunità internazionale si assuma le sue responsabilità, fermi questi crimini brutali e fornisca corridoi umanitari e di soccorso sicuri”.

Le aspettative generali di raggiungere un accordo per ottenere la liberazione di alcuni ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza in cambio di prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane si sono scontrate con l’inconciliabilità delle posizioni delle parti. In un articolo in cui spiega i punti su cui si sono incagliati i negoziati, il quotidiano spagnolo El País chiarisce che Israele chiede un elenco per sapere quanti dei 134 ostaggi sono ancora vivi. Hamas invece vuole garanzie che il cessate il fuoco temporaneo diventi definitivo e teme di firmare un accordo per fasi che andrà in pezzi dopo la consegna delle prime persone detenute a Gaza.