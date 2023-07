È uscita in questi giorni L’Africa e la nascita del mondo moderno (Rizzoli), la traduzione italiana a cura di Lorenza Gambini e Monica Pezzella del saggio Born in blackness, pubblicato nel 2021 dal giornalista statunitense Howard French, ex corrispondente del New York Times dall’Africa e dalla Cina, e oggi docente della Columbia journalism school di New York. Nelle tante e positive recensioni uscite sui mezzi d’informazione internazionali, il merito principale attribuito al libro è aver colmato un vuoto nel racconto della storia mondiale, restituendo all’Africa e alle sue popolazioni il ruolo che hanno avuto nel favorire la nascita del mondo moderno (per intenderci, quello che viene dopo l’epoca delle grandi scoperte geografiche). Un ruolo che è scarsamente riconosciuto, se non del tutto ignorato, quando queste vicende sono insegnate nelle scuole, in Italia come all’estero.

“Sarebbe insolito che una storia iniziata da presupposti sbagliati arrivasse alle giuste conclusioni. E questo vale anche per la storia che ci raccontiamo sulla nascita di ciò che è comunemente considerato il mondo moderno”, scrive French nell’introduzione del libro (pubblicata anche su Internazionale), che ben sintetizza l’intento del suo lavoro. L’autore afferma che “la spinta che diede inizio all’età delle scoperte geografiche non fu il desiderio degli europei di instaurare rapporti con l’Asia, ma piuttosto la brama secolare di stringere legami commerciali con quelle società nere che, secondo le leggende, erano estremamente ricche e vivevano nascoste da qualche parte nel cuore dell’Africa ‘nera’ occidentale”.

Ma da dove nasceva questa “brama”, e dove ha portato i navigatori europei del quattrocento? Cristoforo Colombo, Vasco da Gama, Magellano: i nomi più famosi li conosciamo, ma nessuno di loro è passato alla storia per essersi diretto in Africa. Eppure i rapporti tra i due continenti c’erano, e vale la pena di riscoprirli.

Per farlo, French usa gli strumenti del giornalista d’esperienza: ci racconta posti, atmosfere e spesso va alla ricerca delle vestigia di quel passato o dei monumenti che lo ricordano. Nella sua carriera ha visitato decine di paesi africani e non, prima da studente, poi da corrispondente e infine per le ricerche di questo libro.

Ma l’autore attinge anche a una grande quantità di saggi e romanzi di carattere storico per descrivere dinamiche della storia mondiale poco conosciute ai più, con uno stile semplice, diretto e piacevole. Tra questi saggi alcuni sono stati recentemente pubblicati in italiano, come Per un pugno di conchiglie di Toby Green (Einaudi 2022) o Storia della schiavitù in Africa di Paul Lovejoy (Bompiani 2019).