I colloqui in corso in Arabia Saudita dal 29 ottobre tra le parti in conflitto in Sudan hanno dato i primi risultati: il 7 novembre è stato raggiunto un accordo che mira a facilitare la distribuzione degli aiuti umanitari e a mettere in atto delle misure per ripristinare la fiducia, come la ripresa delle comunicazioni dirette tra i belligeranti o l’impegno a evitare nei loro proclami eccessi retorici e istigazioni alla violenza.

Non è ancora un cessate il fuoco ma è un piccolo progresso, dopo sette mesi di violenti scontri tra le forze guidate dal capo dell’esercito Abdel Fattah al Burhan e quelle del suo ex vice, Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemetti, leader delle Forze di supporto rapido (Rsf), e una serie di cessate il fuoco che sono durati solo pochi giorni.

Nell’ultima settimana la situazione sul campo è tornata a scaldarsi, con una ripresa dei combattimenti un po’ in tutto il Sudan. Il 2 novembre almeno quindici civili sono rimasti uccisi quando dei colpi di artiglieria sono finiti su alcune abitazioni della capitale Khartoum. Il giorno dopo più di venti persone sono morte in un bombardamento su un mercato alla periferia della città. Il 7 novembre è scoppiato un grande incendio in un’importante raffineria a settanta chilometri da Khartoum, con le Rsf e l’esercito che si sono accusate a vicenda di essere responsabili dell’accaduto.

Negli stessi giorni, riporta Middle East Eye, le Rsf, guidate dal fratello di Hemetti, Abdul Rahim Hamdan Dagalo, hanno conquistato terreno, riuscendo a estendere il loro controllo su buona parte del Darfur. Secondo il sito specializzato in notizie dal mondo arabo, in quell’area l’esercito sudanese mantiene una presenza solo nel Nord Darfur, che ha come capoluogo Al Fashir.