No gree for anybody, non lasciarti intimidire o ingannare: in Nigeria la frase in pidgin english (la lingua franca usata in tutta l’Africa occidentale) è diventata un motto molto popolare in questo inizio di 2024, soprattutto tra i ragazzi e le ragazze sui social media. L’espressione, che per alcuni è un invito a farsi forza di fronte alle tante difficoltà che affliggono il paese, è finita al centro del dibattito pubblico dopo che il 10 gennaio il portavoce della polizia nazionale Olumuyiwa Adejobi ha lanciato un avvertimento sul suo potenziale sovversivo: “L’intelligence ci ha comunicato che questo slogan proviene da un settore rivoluzionario della popolazione che potrebbe causare problemi in tutto il paese”.

La polizia sembra associare la frase allo slogan sorosoke, “parla più forte” in yoruba, che era stato usato nel 2020 durante le proteste giovanili contro la brutalità delle forze dell’ordine, pubblicizzate sui social con l’hashtag #EndSars. A riprova della popolarità della frase No gree for anybody, poche ore dopo la dichiarazione di Adejobi, il direttore della comunicazione della difesa, il generale Edward Buba ha usato le parole “no gree for terrorists” per promettere ai nigeriani che l’esercito ce la metterà tutta per riportare la sicurezza nel paese.