I bambini e i ragazzi sembrano correre meno rischi di contagio degli adulti con il nuovo coronavirus: per ora non è ancora una certezza ma di certo una tendenza statistica con buoni riscontri scientifici, che devono però essere confermati, anche perché le cose cambiano di giorno in giorno. “In tutta Italia non abbiamo avuto decessi in età evolutiva, tra zero e 18 anni, né casi gravi, cioè che hanno richiesto il ricorso alla terapia intensiva. Solo ieri abbiamo avuto notizia della morte di una bambina malata di covid-19 ma anche affetta da una gravissima patologia pregressa”.

A spiegarlo è Alberto Villani, responsabile di pediatria generale e malattie infettive all’ospedale Bambino Gesù di Roma ed esponente del comitato tecnico-scientifico per l’emergenza coronavirus, l’organismo che sta orientando le strategie di risposta alla pandemia decise dal governo.

Negli ultimi giorni, tuttavia, sono morti due adolescenti in Francia e in Belgio, e un bambino di cinque anni nel Regno Unito. “È chiaro”, osserva Villani, “che per notizie come questa bisogna capire se questi soggetti avevano delle comorbilità”. In ogni caso resta il fatto che “in età evolutiva il nuovo coronavirus sembrerebbe essere meno aggressivo e violento di quanto non accada negli adulti, soprattutto negli uomini, e negli anziani”. Certo, più si diffonde il virus più aumenta di conseguenza il rischio per tutti, da qui l’insistenza degli esperti per le misure di distanziamento sociale: “Forse in Italia quello che ha funzionato bene è stato proprio il modello di contenimento”, rileva Villani.

Paure opposte

La lotta per sconfiggere il covid-19 vista dalla parte di chi cura i bambini assume caratteristiche particolari: da una parte la pressione sulle strutture è minore, dall’altra, però, i casi trattati sono spesso estremamente complessi e delicati (per esempio quando si tratta di ragazzi affetti da autismo con gravi problematiche familiari, oppure di neonati), anche per il coinvolgimento delle famiglie.

Il Bambino Gesù è famoso per essere l’ospedale del Vaticano, ma soprattutto è un centro di fama internazionale di pediatria, oggi inserito nel coordinamento delle strutture sanitarie messo a punto dalla regione Lazio per rispondere all’emergenza. La sede storica è sul Gianicolo, a poche centinaia di metri da San Pietro, ma il covid hospital pediatrico è stato allestito nella sede di Palidoro, nel comune di Fiumicino, vicino a Roma. Qui c’è più spazio per gestire i casi di covid-19 in ambienti sicuri. Al Gianicolo continuano ad affluire i pazienti tradizionali. “Oggi per esempio abbiamo realizzato un trapianto di fegato”, racconta Mariella Enoc, presidente dell’ospedale, manager di lungo corso nella sanità e non solo.