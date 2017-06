Il lavoro a costo zero nel mondo dell’elettronica di Pechino

Torno in Cina dall’Italia con un computer rimesso a nuovo. “Questo deve durare almeno altri cinque anni”, mi aveva detto il tecnico di Milano mentre installava un disco fisso aggiuntivo, nuova memoria e altre cose utili. Nel costo finale, anche 150 euro di manodopera. Ma ne è valsa la pena, ha fatto davvero un buon lavoro.

Arrivo a Pechino e dopo due giorni il computer non si accende più. O meglio, si accende ma il sistema operativo non parte. Chiamo il tecnico di Milano che prova a guidarmi in un rituale bizzarro per cercare di rianimarlo, niente da fare: “Ci vuole un tecnico”, dice il tecnico.

Così, vado in uno dei posti che più temo e più amo a Pechino. Il 258 dianqi da shijie, ovvero il “mondo dell’elettronica”, che si trova al secondo piano di un caseggiato di fronte al più noto macellaio tedesco della città, nel quartiere di Maizidian. È un mercatone pieno di stand dove ti vendono qualsiasi aggeggio di prima, seconda, terza mano e dove te lo riparano pure. Lo temo perché andare lì significa lasciarci inevitabilmente dei soldi; lo amo perché lì resuscitano i computer morti restituendo speranza ai vivi.

I calcoli sulla roba

Passo un’intera mattinata da Meng Cheng, un ragazzo che ha un bancone simile a decine di altri, con computer e accessori vari in vendita. Me l’hanno raccomandato: “Da lui si servono perfino quelli della scuola tedesca”. Meng apre il computer, estrae il disco rigido, verifica che il contenuto non sia andato perso, mi propone di comprarne un altro, inserisce quello vecchio in una custodia esterna di modo che io non perda il suo contenuto, cambia anche i cavetti dei collegamenti, reinstalla il sistema operativo più aggiornato e ripristina i programmi. Nel conto finale, zero yuan di manodopera.

Mentre il sistema operativo si installa, usciamo a fumare una sigaretta. Mi racconta che viene dalla provincia dello Shandong, vive con moglie e figlio in un monolocale che gli costa “più di tremila yuan al mese”, cioè più di quattrocento euro, che è stufo di Pechino perché è diventata troppo cara: “Fangzi tai gui, fangzi tai gui”, insiste. Cioè, gli appartamenti sono troppo costosi. Però non si fa pagare il lavoro.

Anni fa, un amico italiano architetto che si era trasferito a Pechino di punto in bianco decise di mettersi a vendere vino. Il suo ragionamento era cinico ma lineare: “Mi sono stufato di proporre progetti di cui non frega niente a nessuno, i cinesi non apprezzano il valore immateriale delle cose. E allora vendo ‘roba’ quantificabile, bottiglie con dentro qualcosa che finisce nello stomaco, dieci, cento, mille”.

Anche Meng fa i suoi calcoli sulla “roba” e infatti mi ha venduto il più caro – auspicabilmente buono – hard disk in circolazione e la custodia per conservare quello vecchio, ma non il suo lavoro.