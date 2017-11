Ancora due anni e in Cina sarà online il vero grande fratello

Nel tempo impiegato per scrivere questo articolo, ho mandato cinque messaggi con il servizio di messaggistica WeChat (e un paio con WhatsApp) e ho ricevuto un aspirapolvere acquistato sul sito di e-commerce JD.com, il rivale di Alibaba, che subito dopo mi ha spedito attraverso la stessa app con cui avevo comprato l’apparecchio un messaggio per chiedermi di dare un voto al servizio: da zero a cinque stelle per l’integrità dello scatolone, la velocità di consegna e l’attitudine al servizio del kuaidi, il corriere.

Gli ho dato cinque stelline rosse, in fondo è tornato a riconsegnarmi il pacco un’ora dopo non avermi trovato in casa. È pur vero che prima l’avevo aspettato tutto il giorno, per cui ho dato solo tre stelline alla voce “velocità di consegna”. Non mi aveva trovato perché il frigorifero era vuoto ed ero andato a fare la spesa dove, non avendo abbastanza contanti, ho pagato sempre attraverso WeChat, che accede direttamente alla mia carta di credito se per caso non ho abbastanza soldi accumulati con gli scambi reciproci di denaro tra amici (come quando si esce a mangiare: uno ci mette i contanti e gli altri lo rimborsano con soldi virtuali via smartphone).

Ripensandoci, mentre scrivevo questo articolo ho fatto tantissime cose contemporaneamente. Chissà che bel voto avrò preso.

Fiducia elastica

Sulle nostre attività online si basa infatti un sistema di rating che, giorno dopo giorno, traccia, cataloga e quindi assegna un voto a tutti i cittadini e alle entità collettive cinesi, come le imprese.

La storia non è nuova, era stata annunciata già il 14 giugno 2014 da un documento del consiglio di stato chiamato “Pianificazione per la costruzione di un sistema di credito sociale”. Recentemente Wired ci è tornato con una lunga ricostruzione dei passi avanti compiuti da questo grande fratello che per certi versi ricorda Nosedrive, una puntata della serie Black Mirror in cui ogni interazione sociale è basata sul punteggio che ognuno assegna all’altro.

In Cina, il sistema si basa su un concetto piuttosto elastico di “fiducia”: sei affidabile se non truffi quando compri o vendi merce, ma anche se posti messaggi “positivi” sui social e non remi contro il socialismo con caratteristiche cinesi che entra nella nuova epoca.