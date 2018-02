Tutti i trucchi per fare il corrispondente da Pechino

Ogni anno a Pechino si ripete un rituale utile e allo stesso tempo inutile. A gennaio esce il rapporto sulle condizioni di lavoro del Foreign correspondent club of China (l’associazione dei corrispondenti della stampa estera in Cina, Fccc) relativo all’anno appena trascorso.

È utile, perché ti conferma quanto hai già intuito durante l’anno, mette nero su bianco se fare il giornalista in Cina stia diventando più o meno facile e ti fa sentire meno solo. È inutile, perché il Fccc non è un’organizzazione “legale” in Cina e quindi, in parole povere, alle autorità cinesi poco importano le sue ricerche e i suoi “comunicati ufficiali”, che per loro ufficiali non sono.

Il nuovo rapporto, che si intitola non a caso Access denied (accesso negato), ha messo in evidenza che è sempre più difficile lavorare in – quindi informare su – aree particolari del paese, come il confine tra la Cina e la Corea del Nord, le zone dove si verificano conflitti operai e soprattutto lo Xinjiang (dove il 73 per cento dei giornalisti nel 2017 ha incontrato proibizioni da parte delle autorità).

E, prosegue il rapporto, circa la metà dei corrispondenti ha subìto intimidazioni e incontrato ostacoli nello svolgimento del proprio lavoro, spesso a opera di “teppisti” in borghese che rifiutano di identificarsi. Inoltre, il rinnovo del permesso di soggiorno è spesso usato come strumento per fare pressioni sui giornalisti stranieri. Nel complesso – sostiene la ricerca – si registra un aumento delle difficoltà a lavorare come giornalista.

Game, set, partita

L’agenzia Xinhua (Nuova Cina) riporta che durante la quotidiana conferenza stampa con i giornalisti, qualcuno ha chiesto alla portavoce del ministero degli esteri – che sovrintende l’attività della stampa estera – se fosse a conoscenza del rapporto Fccc. La signora Hua Chunying ha risposto di non avere letto nulla e di non sapere chi rappresenti “questa cosiddetta organizzazione”.

Ha aggiunto che quanto scritto nella ricerca le sembrava irragionevole e che, se si sente ostacolato nel proprio lavoro, un giornalista può rivolgersi direttamente al ministero. Poi ha chiesto se qualcuno in sala si riconoscesse nelle conclusioni del rapporto e ritenesse che il ministero gli stia mettendo i bastoni tra le ruote. “Chi lo pensa, alzi pure la mano”, ha detto. Nessuno l’ha fatto. Un amico giornalista presente alla conferenza mi ha spiegato che non aveva nessuna voglia di essere coinvolto in una discussione del genere. Quindi, la portavoce ha concluso: “Bene, potete dire all’Fccc che nessuno dei reporter presenti oggi condivide le sue conclusioni e che quindi non è rappresentativo dei 600 corrispondenti stranieri che lavorano in Cina”. Game, set, partita per la signora Hua.