Le scie di condensazione lasciate nel cielo dagli aerei non sono parte di progetti segreti per spargere pericolose sostanze chimiche, come sostengono alcune teorie del complotto, ma questo non significa che siano innocue: hanno infatti l’effetto di intrappolare la radiazione solare nell’atmosfera, contribuendo al cambiamento climatico.

Secondo alcune stime il riscaldamento prodotto in questo modo equivale al 50 per cento di quello dovuto alle emissioni di anidride carbonica dei trasporti aerei.

Eliminare le scie quindi ridurrebbe in modo significativo l’impatto dell’aviazione sul clima, ed esiste un modo piuttosto semplice per farlo: è sufficiente modificare l’altitudine di volo degli aerei in modo da evitare le condizioni atmosferiche che favoriscono la condensazione del vapore e degli altri gas di scarico.