Il Covid-19 sta avendo serie conseguenze anche sul mondo della musica. Le inevitabili misure restrittive approvate dai governi per contenere la pandemia stanno portando alla cancellazione di concerti ed eventi in tutto il mondo e stanno mettendo in dubbio le poche certezze dell’industria discografica, che stava cominciando a risollevarsi da anni di crisi.

Il 18 marzo il festival britannico di Glastonbury, in programma dal 24 al 28 giugno nel Somerset, è stato cancellato. La stessa sorte è toccata al South by Southwest di Austin, nel Texas, che si sarebbe dovuto tenere a marzo, e al Jazz & Heritage Festival di New Orleans, rinviato in autunno, così come all’Eurovision, dove avrebbe dovuto cantare il vincitore di Sanremo, Diodato. Non è escluso che altri eventi europei, a partire dal Primavera sound di Barcellona, saranno presto costretti ad alzare bandiera bianca. Anche i locali stanno pagando il prezzo dell’emergenza sanitaria. Nel Regno Unito, per esempio, hanno chiuso momentaneamente club storici come ilFabric e il Ministry of Sound.

Anche le vendite dei dischi si sono fermate: in molti paesi, a partire dall’Italia, i negozi sono chiusi. Amazon ha deciso di sospendere lo stoccaggio di nuovi cd e vinili, concentrandosi sui beni di prima necessità. Il sito Bandcamp, portale dedicato ai musicisti indipendenti, il 20 marzo per ventiquattr’ore non ha incassato niente dai download e ha messo tutto il ricavato “nelle tasche degli artisti”. E proprio su Bandcamp è in programma anche l’iniziativa Distance will not divide us, una raccolta di inediti realizzata da alcuni artisti della scena elettronica italiana (da Populous a Clap! Clap!) che raccoglierà fondi per l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani.

La strategia dell’industria della musica dal vivo, per il momento, è quella di rinviare i concerti, quando è possibile, senza cancellarli. Per questo il festival californiano Coachella è stato spostato a ottobre. Ma i prossimi mesi si preannunciano comunque difficili. Visto che ormai i guadagni per gli artisti arrivano dai tour e non dai dischi, l’industria discografica, a partire dalla multinazionale della musica dal vivo Live Nation, corre grossi rischi.

All’aspetto finanziario va aggiunto quello sanitario, ancora più importante: in questo momento le persone devono restare a casa e l’industria musicale va rimodellata sulle nuove abitudini collettive. C’è però uno strumento che è venuto in soccorso agli artisti e al pubblico: lo streaming in diretta.

Un concerto in salotto

L’Italia, il primo paese occidentale a dover fronteggiare la pandemia di Covid-19, è stata la prima a sperimentare l’uso dello streaming in diretta per abbattere i confini tra musicisti e fan. Molti artisti hanno cominciato a fare concerti dal loro salotto di casa. La prima è stata Francesca Michielin, che ha presentato su internet il suo disco Feat. Poi è arrivato Jovanotti con il Jova house party, un appuntamento quotidiano di quattro ore su Instagram nel quale il cantante ha coinvolto vari ospiti, da Fiorello all’atleta paralimpica Bebe Vio. In seguito Lorenzo è stato imitato da altri musicisti italiani: Brunori Sas, Teresa De Sio, Benny Benassi, Gianni Morandi, Diodato e i Coma_Cose.