Nella costante corsa al ribasso che sembra animare il pop mainstream italiano, l’annuncio dei cantanti in gara nella categoria Big alla prossima edizione del festival di Sanremo da parte del direttore artistico Amadeus conferma come quel pizzico d’innovazione portato una decina d’anni fa dal cosiddetto It-pop, dalla trap e da eccellenze isolate come Cosmo e Iosonouncane sia stato ormai fagocitato dal nazionalpopolare, in una specie di eterno ritorno dell’uguale. Se per un attimo il mainstream sembrava essersi aperto a nuove sensibilità, si è richiuso subito come un riccio, anzi ha spento molte velleità di chi voleva provare nuove strade.

A partire dalla direzione artistica di Claudio Baglioni nel 2018, perfino Sanremo sembrava aver in parte accolto quelle suggestioni, ed era tornato a essere un punto di riferimento parzialmente credibile per la discografia.

Al festival era capitato perfino di ascoltare canzoni di buona qualità: pensate alla vittoria di Mahmood nel 2019 con Soldi, al trionfo dei Måneskin nel 2021 (gusti a parte, sono diventati un fenomeno internazionale) e alle sortite del duo Colapesce-Dimartino con il loro pop vintage ma di classe. Da un paio d’anni a questa parte, invece, la restaurazione si è imposta nuovamente, come se il retaggio dei fiori e di Pippo Baudo fosse più forte di tutto.