Se negli anni novanta era stato il progetto The Beatles anthology a far scoprire i Beatles alle nuove generazioni e a farli riscoprire a quelle vecchie, nel 2000 la compilation 1 aveva spinto tante persone (me compreso, che ai tempi ero alle superiori) a diventare fan del quartetto. Nel 2021 il geniale documentario di Peter Jackson The Beatles. Get back ha fatto tornare i Fab Four al centro del discorso.

Il film ha perfino spianato la strada alla registrazione di un nuovo brano, Now and then, realizzato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale a partire da una demo di John Lennon della fine degli anni settanta. Now and then non è certo un capolavoro, ma è una nuova canzone dei Beatles, e questo è bastato a rendere la sua uscita un momento memorabile.