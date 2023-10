Now and then fu registrata con voce e pianoforte nella casa di Lennon nel Dakota Building, a New York. Nel 1994 sua moglie, Yoko Ono, consegnò la registrazione a Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, insieme ad altri demo di Lennon, Free as a bird e Real love, che sono stati successivamente completati e pubblicati come singoli nel 1995 e nel 1996 all’interno del progettoThe Beatles Anthology. Nel frattempo Paul, George e Ringo avevano anche registrato nuove parti e completato un primo mix di Now and then con il produttore Jeff Lynne. All’epoca, però, la tecnologia presente negli studi non era in grado di separare la voce e il piano di John per ottenere un mix pulito. E così Now and then era stata scartata.

Il 2 novembre alle 15 (ora italiana) uscirà in tutto il mondo un brano inedito dei Beatles. Il pezzo s’intitola Now and then , e fu scritto da John Lennon nel 1978 per una potenziale reunion della band. È uno dei numerosi demo su cassetta a cui Lennon lavorò prima della sua morte, avvenuta nel 1980, e che erano raccolti con il nome “For Paul”.

Poi nel 2021 è uscito il documentario The Beatles: Get back di Peter Jackson, nel quale il regista ha sperimentato nuove tecniche di restauro della pellicola e dell’audio. Proprio una di queste tecniche ha permesso di mettere di nuovo mano al demo di Now and then e di separare finalmente la voce dal pianoforte. Così nel 2022 Paul McCartney e Ringo Starr, gli unici Beatles rimasti ormai in vita, hanno deciso di completare la canzone.

Oltre alla voce di Lennon, Now and then contiene la chitarra elettrica e acustica registrata nel 1995 da George Harrison, una nuova parte di batteria di Ringo Starr e il basso, la chitarra e il piano di McCartney, che si accorda alla parte originale di Lennon. McCartney ha aggiunto un assolo di chitarra slide ispirato a George. Lui e Ringo hanno anche contribuito al pezzo realizzando i cori nel ritornello. A questi contributi sono state aggiunte delle registrazioni fatte a Los Angeles con una sezione d’archi e alcune parti vocali tratte da vecchi brani dei Beatles (Here, there and everywhere, Eleanor Rigby e Because).