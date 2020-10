Secondo una stima basata su una nuova ricerca sul fondo degli oceani potrebbero giacere almeno 14 milioni di pezzi di plastica di dimensioni inferiori a 5 mm. L’analisi dei sedimenti oceanici fino a tre chilometri di profondità suggerisce infatti che sui fondali oceanici di tutto il pianeta potrebbe esserci una quantità di plastica trenta volte superiore rispetto a quella presente in superficie.

L’agenzia scientifica del governo australiano (Csiro) ha raccolto e analizzato sezioni di fondale oceanico prelevate in sei punti a circa 300 chilometri al largo della costa meridionale del paese, nella Grande baia australiana. I ricercatori hanno esaminato 51 campioni e hanno scoperto che, una volta escluso il peso dell’acqua, ciascun grammo di sedimento conteneva in media 1,26 frammenti di microplastica. Le microplastiche hanno un diametro pari o inferiore a 5 mm e provengono soprattutto dalla disgregazione di oggetti in plastica più grandi.

Fermare la marea di plastica che si sta immettendo nei corsi d’acqua e negli oceani di tutto il mondo è diventata un’enorme sfida internazionale. Secondo la dottoressa Denise Hardesty, direttrice della ricerca alla Csiro e coautrice dello studio pubblicato sulla rivista Frontiers in marine science, la scoperta di microplastiche in località così remote e a profondità così elevate “dimostra che ormai la plastica è ovunque”.

La stima

“La plastica è in tutta la colonna d’acqua”, dice Hardesty. “Questo dovrebbe farci riflettere sul mondo in cui viviamo e sull’impatto delle nostre abitudini di consumo su quello che viene considerato il posto più incontaminato del pianeta”, ha detto. “Dobbiamo fare in modo che gli oceani non diventino una grande discarica. Abbiamo un’ulteriore prova del fatto che bisogna intervenire in modo radicale”.

Le sezioni di fondale sono state estratte a marzo e aprile del 2017 a una distanza compresa tra 288 e 349 chilometri dalla costa e a una profondità compresa tra 1.655 e 3.016 metri. Hardesty ha affermato che non è stato possibile stabilire quanto fossero vecchi i pezzi di plastica, né a che genere di oggetti appartenessero. A giudicare dalla loro forma, però, i frammenti sembrano provenire da oggetti di consumo.

Gli autori dello studio hanno estrapolato la quantità di plastica ritrovata nei campioni di fondale marino, e basandosi su ricerche precedenti hanno stabilito che oggi sui fondali marini di tutto il mondo giacciono 14,4 milioni di tonnellate di microplastiche. Questa cifra può sembrare enorme, ma secondo Hardesty non è molto in confronto alla qualità di plastica che può finire ogni anno in mare.

Secondo una ricerca pubblicata a settembre, nel 2016 tra i 19 e i 23 milioni di tonnellate di plastica sono finiti nei fiumi e negli oceani. In uno studio precedente pubblicato sulla rivista Science si stimava che ogni anno finiscono negli oceani circa 8,5 milioni di tonnellate di plastica. Secondo un’altra ricerca, sulla superficie degli oceani galleggerebbero circa 250mila tonnellate di plastica. Gli autori dell’ultimo studio stimano che il peso delle microplastiche sui fondali oceanici sia tra le 34 e le 57 volte superiore al peso della plastica in superficie.