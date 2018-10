Jair Bolsonaro benedetto dalle chiese evangeliche brasiliane

Oltre a lui, hanno sottovalutato anche i potenti gruppi religiosi che lo sostengono. Il principale è la Chiesa universale del regno di Dio (Iurd), fondata nel 1977 da Edir Macedo e Romildo Ribeiro Soares. La Iurd è una macchina efficacissima nella raccolta di denaro che controlla la seconda catena televisiva del paese, Record, la stessa che ha intervistato in esclusiva l’aspirante presidente del Brasile nello stesso momento in cui, sugli altri canali gli altri candidati discutevano le loro proposte elettorali.

L’uovo di serpente conteneva all’interno una religiosità su misura che ha appena dato i suoi frutti. Nel maggio 2016 il pastore e leader del Partito sociale cristiano (Psc) Everaldo Dias Pereir lo ha immerso nel fiume Giordano durante una visita in Israele. Prima di completare la cerimonia del battesimo, gli ha domandato: “Credi che Gesù sia figlio di Dio?”. “Credo”, ha risposto il deputato e militare in pensione che ha condotto la sua campagna elettorale basandosi su convinzioni xenofobe, misogine, omofobe e reazionarie che ricordano il Grande dittatore di Charlie Chaplin.

Se Bolsonaro – o Bolso-nazi, come lo chiamano i suoi critici – è arrivato così in alto, è perché le chiese evangeliche hanno avuto un ruolo chiave nella campagna elettorale. In Brasile sono una forza politica di tutto rispetto. Controllano un quinto della camera dei deputati. Gli evangelici distribuiti in diverse espressioni della fede (pentecostali, neopentecostali, battisi, presbiteriani) tastano il polso del 29 per cento della popolazione, pur restando una minoranza rispetto ai cattolici.

Fino al 2015, la Iurd da sola aveva seimila templi in tutto il paese. Macedo ne è ancora a capo, mentre il cognato ha fondato nel 1980 la Chiesa internazionale della grazia di Dio. I fedeli pagano un contributo pari al 10 per cento dei loro introiti, ed è da qui che nasce la forza economica delle più potenti chiese evangeliche. In Argentina la Iurd si è allargata con un apparato di comunicazione che si sintetizza in tre parole: smetti di soffrire, un classico delle serate televisive.

Versatile e adattata ai tempi politici, durante il governo di Dilma Rousseff la chiesa evangelica è stata uno dei principali alleati della presidenza. È arrivata fino ad avere un paio di ministri nel governo del Partito dei lavoratori (Pt), il pastore George Hilton, nipote di Macedo e titolare del ministero dello sport, e prima di lui Marcelo Crivella, che ha occupato il ministero della pesca e oggi è il discusso sindaco di Rio de Janeiro.

L’alleanza tra la Chiesa universale per il regno di Dio e il Pt si è sciolta dopo la destituzione della presidente Rousseff. Il Partito repubblicano brasiliano (Prb) di Macedo, legato alla chiesa, appoggerà Bolsonaro al secondo turno. In un primo momento aveva corteggiato Geraldo Alckmin, ma poi ha scelto di schierarsi nuovamente con il candidato più votato.