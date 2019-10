Come si vince un Nobel?

Nel 1968 una donazione proveniente dalla banca centrale svedese istituì il premio per le scienze economiche in memoria di Nobel, anche se secondo alcuni familiari non è un vero e proprio premio Nobel. Tutti questi riconoscimenti vengono consegnati dalla Svezia, a eccezione di quello per la pace, che Nobel stabilì, senza spiegazioni, dovesse essere attribuito dalla Norvegia.

L’inclinazione per la segretezza della fondazione Nobel fa sì che i candidati restino segreti per cinquant’anni. Ma la nomina non garantisce il successo. Lise Meitner, che ha contribuito alla scissione dell’atomo, non ha mai ricevuto il premio Nobel nonostante sia stata nominata 48 volte.

Gli scienziati tendono a risolvere grandi enigmi o a sviluppare nuove tecnologie. Alcuni Nobel sono stati attribuiti per invenzioni quali i circuiti integrati, le macchine per la risonanza magnetica e varie versioni del microscopio, o per scoperte come quella delle particelle subatomiche, del virus dell’hiv, della scala a chiocciola del dna o delle onde gravitazionali.

La serendipità spesso ha un ruolo decisivo: nel 1965 Robert Wilson e Arno Penzias temevano che le feci di piccione fossero responsabili della fastidiosa interferenza che minava il funzionamento del loro nuovo telescopio radio. Solo più tardi si resero conto del vero motivo: la postluminescenza del big bang.

Gli economisti vi diranno che le performance del passato non sono garanzia di risultati futuri e, visto che solo una donna ha ottenuto il premio per l’economia, c’è da sperare che sia vero. Il premio è andato a uomini che hanno creato modelli matematici del mondo, nessuno dei quali ha previsto che le principali banche si sarebbero rovinate da sole tra il 2008 e il 2009.

Il comitato del premio per la letteratura analizza con cura tutta la produzione di ogni candidato, alla ricerca di prove che questi abbiano creato qualcosa di nuovo. Raramente viene premiato l’umorismo. Mo Yan, il primo cinese a vincere il Nobel, è stato premiato per il “realismo allucinatorio”, mentre Doris Lessing, “narratrice epica dell’esperienza femminile”, per aver “messo sotto esame una civiltà divisa”. Bob Dylan, autore della frase “wiggle, wiggle, wiggle like a bowl of soup” (dimenati, dimenati, dimenati come una scodella di zuppa) è stato onorato per aver creato “nuove espressioni poetiche”.

Il premio per la pace è di gran lunga il Nobel più politico. Qualche rara volta può essere attribuito a intere organizzazioni, e tra i suoi vincitori passati ci sono il Comitato internazionale della Croce rossa, la Campagna internazionale per la messa al bando delle armi nucleari, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e l’Unione europea. Ma sono stati molti i singoli individui ad averlo vinto per i propri sforzi di pace: Martin Luther King, leader del movimento per i diritti civili, l’arcivescovo Desmond Tutu, attività dei diritti umani e anti apartheid, e Malala Yousafzai, premiata per la sua lotta contro i maltrattamenti dei bambini.