Howard Lutnick, l’amministratore delegato della Cantor Fitzgerald, una delle più grandi società di servizi finanziari del mondo, piange ancora quando racconta questa storia. L’11 settembre del 2001, nel momento in cui i due aerei colpirono le torri gemelle uccidendo 658 amici e colleghi, compreso suo fratello, una delle prime cose che gli vennero in mente furono le pass-word. Può sembrare cinico, ma non lo è.

Come tutte le persone toccate dalle vicende di quel giorno, Lutnick – che si era preso una mattinata libera per accompagnare il figlio Kyle al primo giorno di asilo – era sconvolto. Ma era anche il principale responsabile del funzionamento della Cantor Fitzgerald e capì quasi immediatamente quale sarebbe stato il problema più grave per la sua sopravvivenza: nessuno conosceva le password per accedere alle centinaia di account e di file che avrebbero permesso all’azienda di tornare online in tempo per la riapertura delle borse. Il piano d’emergenza prevedeva che ogni dipendente dicesse qual era la sua password d’accesso a quattro colleghi. Ma la maggior parte dei 960 dipendenti dell’azienda era morta quell’11 settembre. “Avevamo pensato alla possibilità di un incendio”, dice Lutnick. “Nessuno immaginava che potesse andare tutto distrutto nel raggio di un isolato”. L’attacco aveva messo fuori uso anche i principali server di backup dell’azienda, collocati a una distanza che fino a quel giorno era stata considerata una distanza di sicurezza, ossia sotto la seconda torre del World trade center.

Qualche ora dopo, la Microsoft mandò più di trenta esperti di sicurezza al centro di comando improvvisato della Cantor Fitzgerald a Rochelle Park, nel New Jersey, a una trentina di chilometri dal luogo della catastrofe. Molte delle password mancanti erano relativamente sicure: come quelle del tipo “JHx6fT!9”, che i dipendenti avevano adottato seguendo i consigli del reparto informatico della società. I tecnici della Microsoft le aggirarono con la “forza bruta”, usando computer tanto potenti da riuscire a provare tutte le combinazioni di lettere e numeri da “a” a “ZZZZZZZ”. Ma anche così per elaborare miliardi di combinazioni potevano volerci giorni. E Wall street non avrebbe aspettato.

Gli uomini della Microsoft, ricorda Lutnick, sapevano di poter contare su due vantaggi: molti usano la stessa pass-word per diversi account, e di solito la personalizzano. I tecnici gli spiegarono che per far funzionare al meglio i loro algoritmi serviva una gran quantità di piccole informazioni sul proprietario di ogni password mancante, quel tipo di cose troppo specifiche e intime per comparire nei fascicoli dell’azienda. “Sono i dettagli che distinguono una persona dall’altra”, spiega Lutnick. A quel punto l’amministratore delegato cercò di mettere da parte la sua disperazione e telefonò ai coniugi, ai genitori e ai fratelli dei suoi ex colleghi. Per consolarli, ovviamente, ma anche per chiedergli con delicatezza se conoscevano le password dei loro cari. Nella maggior parte dei casi non le sapevano, quindi Lutnick doveva leggergli una serie di domande preparate dai tecnici. “In che giorno vi siete sposati?”, “Dove ha frequentato l’università?”, “Avete un cane? Come si chiama?”, “Mi può dire la data di nascita dei vostri figli?”.

“Tenga presente che erano passate meno di ventiquattr’ore dal crollo delle torri”, racconta Lutnick. “I vigili del fuoco stavano ancora cercando le persone tra le macerie”. Le famiglie non avevano ancora preso coscienza della loro perdita. Le conversazioni erano intervallate da crisi di pianto e strazianti silenzi. “È stato terribile”, dice. A volte ci voleva più di un’ora per fare tutte le domande, ma Lutnick cercava di non interrompere mai la telefonata.

Alla fine i tecnici della Microsoft ottennero le informazioni di cui avevano bisogno e la Cantor Fitzgerald tornò operativa nel giro di due giorni. Il sentimentalismo che aveva reso “deboli” le password dei dipendenti aveva salvato l’azienda.

Scelte emotive

Qualche anno fa ho cominciato a chiedere ad amici e parenti di rivelarmi le loro password. Ero convinto che la pessima fama di questi piccoli codici personalizzati fosse ingiusta. So bene che tutti odiano le password perché è faticoso ricordarle, si devono cambiare continuamente e ormai sono diventate troppe. Le odio anch’io. Ma le password non sono solo una seccatura. Il fatto che siamo noi a inventarle, a costruirle in modo da essere gli unici a poterle ricordare, dà alle password una vita segreta. Molte sono cariche di pathos, di malizia e perfino di poesia. Spesso hanno una storia interessante. Possono essere un motto che ci dà la carica, frecciatine ai nostri capi, un ricordo di un amore perduto, una battuta che capiamo solo noi, una cicatrice emotiva: queste “password ricordo”, come ho deciso di chiamarle, sono passatempi della nostra vita interiore. Possono ispirarsi a qualsiasi cosa: alla Bibbia, a un oroscopo, a un soprannome, a una canzone, a un libro. Come i tatuaggi fatti nei punti più nascosti del corpo, le password sono personali e dense di significato.

Forse la cosa che mi ha sorpreso di più è stato vedere quanto le persone accettino, quasi non vedano l’ora, di parlare delle loro password. Gli amici a cui mi sono rivolto hanno trasmesso ad altre persone la mia richiesta e in poco tempo mi sono cominciate ad arrivare le password di perfetti sconosciuti. L’ex detenuto che aveva una pass-word con il suo numero di matricola (“per ricordarmi di non cascarci più”); il cattolico che si era allontanato dalla fede e aveva creato una password che faceva riferimento alla Madonna (“ha un effetto rassicurante”); la donna di 45 anni senza figli che aveva scelto il nome del bambino che aveva perso (“suppongo che sia un modo per mantenerlo in vita”). Alcune erano scherzose. Molte persone mi hanno rivelato di aver impostato come password la parola “errata”, perché se la dimenticavano il programma gliel’avrebbe immediatamente ricordata (“la password che hai inserito è errata”). Nicole Perlroth, una giornalista del New York Times esperta di sicurezza informatica, mi ha raccontato dell’imbarazzo provato quando aveva dovuto rivelare ai tecnici del giornale la sua password perché non riusciva più ad accedere al suo account: tre numeri seguiti da un insulto impubblicabile (ricordo di uno scambio sentito anni prima tra il commesso di un negozio e un ladro).

Ma spesso in quelle rivelazioni ho percepito una punta di emotività. Una donna mi ha raccontato di essere rimasta scossa quando ha scoperto che la madre usava in tutte le password il nome di sua sorella. Un’altra donna, Becky FitzSimons, mi ha spiegato di aver assillato il marito perché come codice per il bancomat usava ancora la data di nascita dell’ex fidanzata. “Non sono gelosa”, ha detto. “Ma il giorno dopo l’ha cambiata con la mia”.