È stato il primo a partire, con l’annuncio fatto nell’agosto 2020 dal presidente Vladimir Putin, ma oggi il vaccino russo, definito dal capo del Cremlino il “migliore del mondo” contro il virus Sars-cov-2, fatica a imporsi. Finora lo Sputnik V – chiamato così in onore del primo satellite sovietico inviato nello spazio, con la V aggiunta in segno di vittoria – è stato usato solo da una manciata di paesi emergenti, attirati dal prezzo conveniente – meno di dieci dollari per dose, e ne servono due per risultare protetti dal virus, come per i vaccini occidentali – o spinti dai legami con la Russia.

La Bielorussia è stata il primo paese ad approvare il vaccino russo sul proprio territorio, seguita da Argentina, Venezuela, Bolivia, Algeria, Guinea, Serbia e Palestina. Il 1 febbraio il Kazakistan dovrebbe cominciare a vaccinare parte della popolazione dopo una piccola consegna di ventimila dosi. Seguiranno il Turkmenistan e il Nicaragua. I risultati dell’operazione sono inferiori alle attese.

All’inizio di dicembre 55 paesi avevano partecipato alla presentazione del vaccino, in videoconferenza, ai margini della riunione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite. L’esempio, va detto, non è arrivato dall’alto. Al momento, almeno ufficialmente, Putin non ha ricevuto alcuna iniezione, anche se lui in persona il 13 dicembre aveva dato l’ordine di avviare “una vaccinazione di massa” in Russia. “Grazie a dio il nostro vaccino non ha bisogno di alcuna condizione speciale di trasporto, come le temperature a -50 o -70 gradi. Tutto è molto più semplice ed efficace da noi”, aveva dichiarato in quell’occasione Putin. Tra i funzionari russi solo il ministro della difesa Sergej Šojgu e il deputato ultranazionalista Vladimir Jirinovski hanno ricevuto il vaccino.