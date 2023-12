Cosa faresti se avessi un milione di euro? Compreresti un castello? Aiuteresti i poveri? Scommetto che tra tutte le possibilità non ti verrebbe mai in mente di comprare un piccione.

Eppure, l’anno scorso, un imprenditore cinese ha speso circa un milione e 200mila euro per comprare un piccione belga di nome Armando. A prima vista sembra un piccione qualunque, di quelli che si vedono nei parchetti, ma Armando è un campione: ha vinto le gare di volo più importanti.

In un piccione da gara si guarda soprattutto l’apertura alare, la velocità e la capacità di resistenza. Ma una caratteristica fondamentale, la più difficile da individuare, è la capacità di tornare a casa. Nelle gare i piccioni vengono portati fino a mille chilometri di distanza dalla loro casa, spesso oltreoceano, e devono ritrovare la strada per tornare indietro.

Ci sono diverse teorie su come ci riescano. Alcuni pensano che si orientino con il Sole o con il campo magnetico della Terra, come se avessero una bussola. Altri sostengono che il loro senso dell’olfatto li guidi attraverso gli odori trasportati dai venti. I piccioni seguono il corso dei fiumi e perfino le autostrade, come gli automobilisti. Si orientano prendendo dei punti di riferimento e hanno una memoria visiva simile alla nostra.

Occhi al cielo

Una gara di piccioni è un’impresa che richiede una grande resistenza, perché volano senza intervalli. Anche la velocità è importante: Armando e i piccioni più veloci volano a circa 145 chilometri orari, superando a volte gli uccelli rapaci. Inoltre spesso scelgono i percorsi più lunghi per evitare i predatori e volano nelle foreste o sopra gli oceani, con il rischio di finire tra le onde.

Nel frattempo, i loro allenatori se ne stanno seduti a casa a scrutare il cielo, aspettando con ansia. Non possono fare altro. Tutto il lavoro si concentra nella preparazione dell’impresa. Un aspetto importante dell’allenamento si basa sul fatto che i piccioni volano in stormi, un po’ come i ciclisti che nelle gare avanzano in gruppo. Gli allenatori impiegano mesi per insegnare agli uccelli quando staccarsi dal gruppo e portarsi in vantaggio per arrivare primi.